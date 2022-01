Primera marcha de 2022: ganaderos salen a las vías este lunes en rechazo a importaciones

La Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan) informó que este lunes, tres de enero de 2022, realizarán una movilización pacífica en rechazo de las importaciones masivas de leche en polvo que hace la industria por cuenta del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

Al respecto, el presidente de Fedega, José Felix Lafaurie, explicó que “en la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, ubicada en el barrio Manga, a las cuatro de la tarde, cientos de productores se darán cita para manifestar su rechazo a las masivas compras internacionales de leche que afectan a más de 320.000 familias de pequeños y medianos ganaderos dedicados exclusivamente a la lechería en todo el país”.

“Nuestra movilización no es un paro, no interrumpiremos actividades portuarias, no haremos bloqueos, sí será una protesta pacífica contra las importaciones de leche por parte de la industria. Sí será un mensaje a la industria de que la ganadería se respeta”, agregó.

Asimismo, reveló que “durante el 2021, los industriales trajeron al país 24.711 toneladas de leche en polvo descremada (46 % de las importaciones lácteas), 11.668 toneladas de leche en polvo entera (28 %) y 19 toneladas de leche líquida. Lo cual representa US$104,7 millones que han dejado de recibir nuestros ganaderos. Es dinero que va a los prósperos ganaderos norteamericanos en detrimento de los colombianos”.

“A pesar del gran esfuerzo realizado por los ganaderos dedicados a la lechería para mejorar sus niveles de producción, el acopio por parte del sector industrial sigue siendo muy bajo. Sin embargo, apelan a la importación de leche y derivados”, aseguró.

Al respecto, el viceministro de Agricultura, Gonzalo Botero, manifestó que “es totalmente válido que la población se pronuncie. Colombia es respetuosa de los Tratados de Libre Comercio con diferentes países y en este sentido, hay un contingente autorizado que cerca de 14.200 toneladas pueden ingresar en cualquier momento del año”.

“La industria ha venido importando en estos días del año, contingentes de leche que son completamente legales. También, hay que hacer una reflexión y es que el país no puede cerrar sus fronteras. Si lo hacemos, nuestras exportaciones se van a caer, eso llevaría a un caos completo de la economía colombiana, una caída inmensa de la misma por efecto de no respetar los TLC que firmamos”, afirmó.

“Mi invitamos al sector ganadero del país es que se inicie una transición ecológica hacia sistemas de producción más sostenibles, menos dependientes de insumos y de agroquímicos, que nos permita generar menores costos de producción y una mayor rentabilidad”, dijo el viceministro.

Por otra parte, indicó que “el sector lácteo nacional ha sido atendido de manera adecuada por el Gobierno. En el 2021 se dieron dos aumentos en el precio de la leche, en marzo y octubre. El aumento obedeció a los costos adicionales que han tenido los lecheros por efecto del aumento de los insumos y de diferentes situaciones que han aumentado los costos de producción”.

“El Ministerio de Agricultura ha realizado inversiones por más de 10.000 millones de pesos en temas de alimentación animal, mejoramiento genético bovino, promoción al consumo, para apoyar al sector lácteo y lograr que el mismo pueda salir adelante y el consumo de leche en el país pueda aumentar. Estamos bastante lejos en consumo per cápita”, dijo.

Botero concluyó que “es un sector que tiene grandes informalidades. Colombia produce alrededor de 7.000 millones de litros al año en promedio. En 2021, por efecto de climas y situaciones como las inundaciones en la Mojana, se redujo la producción total. La industria formal sólo produce cerca del 51%”.