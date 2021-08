Probablemente Uribe no dio la orden pero sí deja mucho que pensar: madre víctima de falso positivo

"Probablemente Uribe no dio la orden pero sí deja mucho que pensar", dijo Blanca Monroy al referirse a los testimonios del expresidente Álvaro Uribe en la Comisión de la Verdad.

Julián Oviedo tenía 19 años cuando desapareció el 2 de marzo de 2008. Cuenta doña Blanca Monroy, su mamá, que era un domingo en la tarde. Julián no tenía trabajo y alguien le había ofrecido uno. Después de ese día, nunca más lo volvieron a ver vivo, comenta.

Seis meses después, ella y su esposo fueron hasta Ocaña, Norte de Santander donde estaba el cuerpo de Julián en una fosa común. Los militares, en esa época, les dijeron que su hijo "había sido dado de baja, porque era guerrillero".

"El no era un guerrillero, era un joven desempleado que recibió una llamada de alguien que le había ofrecido trabaj0. Nosotros, en ese entonces, vivíamos en Soacha, Cundinamarca. Esa tarde, él me dejó con la comida lista, no volví a verlo", aseguró en diálogo con RCN Radio.

Doña Blanca aseguró que había estado esperando por mucho tiempo, el momento en el que el expresidente Álvaro Uribe hablara sobre los mal llamados "falsos positivos", una práctica macabra que al parecer ejecutó el Ejército entre los años 2002 y 2010 para mostrar resultados.

En estos hechos, según cifras de varias ONG más de 6.000 jóvenes fueron asesinados, haciéndolos pasar por guerrilleros.

"Percibo en las declaraciones del señor Uribe, que no hubo verdad. Nos deja un sin sabor. Parece que él nunca nos va a decir lo que pasó. No vamos a descansar hasta saber ¿quién dio la orden?, ¿quién condenó a mi muchacho?", señaló.

La mujer añadió que "probablemente Uribe no dio la orden, probablemente él no mandó explícitamente a asesinar a esos jóvenes, entre ellos, mi hijo, pero sí deja mucho que pensar cuando en esa época salió a decir a los medios que ellos, no estaban recogiendo café, sino que eran guerrilleros".