"Proceso de restitución de tierras en gobierno Petro es alarmante y grave": Organizaciones sociales

Diferentes organizaciones sociales aseguraron que el proceso de restitución de tierras en el actual gobierno es alarmante y está estancado. Según cifras oficiales, se han restituido 665.000 hectáreas, lo que representa un escaso 10.5% de la ambiciosa meta inicial de restituir 6.5 millones de hectáreas.

Durante los 17 meses del gobierno Petro se han restituido 71 mil hectáreas, comparándolo en el mismo lapso, pero en el gobierno de Iván Duque a la fecha se habían restituido 161 mil hectáreas, es decir, que la disminución en el número de hectáreas restituidas durante el primer año y medio del gobierno Petro respecto al último período del gobierno Duque es del 55%.

Los representantes de las organizaciones afirman que "si continuamos a este ritmo, se tardaría 109 años en cumplir la meta establecida".

Cabe destacar que, para cumplirle a las víctimas es fundamental implementar de manera urgente la restitución por vía administrativa, esto para los casos donde no se presenten terceros u opositores. Actualmente, ante la Unidad de Restitución de Tierras hay un reporte de 76.320 solicitudes de familias y 166 solicitudes de comunidades étnicas que cumplen con las condiciones para ser resueltos por esta vía.

Es de anotar que si el proceso de restitución se diera por vía administrativa, se lograría restituir 3.600.000 hectáreas con mayor eficacia y celeridad, lo que representaría un avance significativo de justicia con las víctimas del conflicto armado del país. "Es imperativo que el gobierno tome medidas decisivas y efectivas para abordar este problema. La justicia para las víctimas no puede seguir siendo postergada", destacó León Valencia.

Jalón de orejas para la Unidad de Restitución de Tierras

León Valencia, líder de la Fundación Paz y Reconciliación, le hizo un fuerte llamado al presidente Gustavo Petro con el objetivo de examinar y analizar el papel y las funciones del actual director de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovani Yule Zape.

"Es que el señor no lo conocemos, no aparece por ningún lado, no tiene voz propia en la sociedad ni en nada. Yo sí creo que hay un problema de conducción de esa Unidad. Yo sí creo que esos funcionarios han estado muy negligentemente frente a este problema tan grande", dijo Valencia.