Procuradora alerta por alarmante atraso en obras de Juegos Nacionales

La procuradora general, Margarita Cabello, expresó su molestia y preocupación por los atrasos en las obras para los escenarios en los que se realizarán los Juegos Nacionales, que se realizarán a mediados de noviembre.

Cabello hizo un recorrido por los trabajos en Pereira, que han estado bajo la lupa de la Procuraduría por los atrasos en el avance de los escenarios.

La procuradora general calificó de "inaudito" que una de las construcciones que consta de canchas de tenis, apenas presente un 7% del avance pese a que falta menos de un mes y medio para el inicio de las justas.

"Inaudito, me molesta sobre todo. Hay un compromiso con la ciudadanía de esta región y de este país de que los juegos se hagan con la decencia necesaria para que los ciudadanos puedan disfrutarlos. No puede ser que estemos a mes y medio y me hablen de 7% de avance en una obra como esta", expresó.

El delegado para la revisión del uso de los recursos del fondo de regalías, aseguró que el contrato de construcción de las canchas de tenis tuvo un costo de 8.200 millones de pesos y que ahora están solicitando una adición presupuestal de 4.000 millones de pesos.

Mientras algunos escenarios van en el 60% de ejecución, hay otros que no han cumplido con el avance esperado como el Coliseo Menor que no tiene techo instalado. "Hay que ponerse a rezarle y pedirle a la virgencita que no les llueva y que no se les presenten los fenómenos propios de la naturaleza", aseguró.

La procuradora calificó esa situación como una "carrera contra el reloj" y recalcó que no es posible que al 15 de septiembre no estén listas las obras, al tiempo que lamentó que no pudieran dar a conocer que los escenarios están listos y en buenas condiciones para la justas.