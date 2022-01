Procuraduría investiga al gobernador de San Andrés por presunto abandono del cargo

La Procuraduría General de la Nación abrió investigaciones disciplinarias contra el gobernador de San Andrés, Everth Julio Hawkins, por el presunto abandono de su cargo y funciones.

El proceso disciplinario inició tras una queja en la que se asegura que supuestamente Hawkins no dedicó “la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de sus funciones encomendadas”

Según la queja que tiene la Procuraduría, el gobernador habría designado de manera injustificada al secretario de Hacienda del Archipiélago. RCN Radio se contactó con el gobernador, quien desmintió la queja en su contra y criticó a la Procuraduría por supuestamente no notificarlo a tiempo.

Lea también: Piden a César Gaviria avalar candidatura presidencial de Luis Fernando Velasco

“Yo encargo a varios funcionarios porque me toca ausentarme de la isla, viajando o haciendo gestiones en el interior del país sobre todo por la reconstrucción de Providencia (…) es una queja infundada y tenemos todos los soportes de cada viaje que hacemos que estarán listas para entregarlas a la Procuraduría”, dijo el gobernador.

El gobernador agregó que “la Procuraduría debería informar al investigado sobre el proceso. No me han notificado me entero por los medios de comunicación sobre esa investigación. pero estoy totalmente tranquilo, tengo todos los soportes para entregar a la Procuraduría”.

En septiembre del 2020, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó detención domiciliaria en contra del funcionario por supuestas irregularidades en contratos del manejo de la pandemia.

También lea: Jalón de orejas al concejal Edward Arias por utilizar datos de ciudadanos sin autorización

Sobre ese proceso, Hawkins dijo que demostrará su inocencia ante la Corte Suprema de Justicia y que está a la espera de que ese tribunal lo llame para continuar su proceso en libertad.

“Me quitaron injustamente siete meses de mi gobierno y mi libertad, pero acá estamos defendiéndonos incluso el magistrado de Tribunal concluyó que podría defenderse en libertad”, recordó el gobernador quien estuvo en prisión por ese proceso penal.