Productores piden pólizas para salvar sus cosechas ante inclemencia climática

Los productores del campo en Colombia se sienten desprotegidos respecto a la ola invernal y otros fenómenos naturales, ya que pese a los esfuerzos que por años han adelantado, no se ha avanzado en la estructuración de los seguros de cosecha para blindar las producciones, según aseguró Dignidad Agropecuaria.

Y es que el problema pasa porque frecuentemente los productores agropecuarios resultan afectados por las olas de calor, épocas de lluvias e incluso por otras situaciones que son ajenas a su voluntad, razón por la cual han encaminado sus esfuerzos en manifestarle al Gobierno Nacional la necesidad de ser respaldados, para que así las aseguradoras ofrezcan dentro de su portafolio, pólizas que le permitan al sector blindar sus cosechas.

Sin embargo, ha sido también una recurrente que ante esta solicitud, hasta el momento no han obtenido resultados positivos; por lo que de acuerdo con Óscar Gutiérrez, director ejecutivo nacional de Dignidad Agropecuaria, los productores del campo no tienen herramientas para amparar sus cosechas, corriendo el constante riesgo de perderla en cualquier momento.

“La situación que se presenta con los seguros de cosecha en el país es inaudita, realmente el cubrimiento con estos a los productores agropecuarios y pecuarios también, es supremamente limitado, yo diría que no alcanza un cubrimiento ni siquiera del 15%”, señaló Gutiérrez.

Además, para el directivo agropecuario en el país, esta cifra deja ver que “dicho mecanismo de protección no existe”, pues según lo que conocen al respecto, “se cubren algunas veces uno que otro crédito, pero rara vez incluso no siempre cubre contra cualquier contingencia por lo que decimos que en general no hay subsidios”.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto por el director ejecutivo nacional de Dignidad Agropecuaria, “ante cualquier avalancha, vendaval, o evento climático o aparecimiento de algún tipo de plaga, o incluso porque se caiga abruptamente el precio del producto, no hay cómo cubrirlos”.

Propiamente en el caso de Risaralda, en la pasada administración del ex gobernador, Sigifredo Salazar Osorio, se habló de gestiones ante aseguradoras para cumplir con este objetivo; sin embargo, el tema no se materializó por negativa de estas mismas organizaciones.