Prohíben el ingreso de dos barcos turísticos a San Andrés por Covid-19

El gobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Hawkins Sjogreen, negó el ingreso de los buques turísticos Zaandam y Rotterdam, que pidieron permiso para arribar en aguas del archipiélago, y de esta manera atender una emergencia humanitaria con dos pasajeros que presentan síntomas de Covid-19.

Los buques, con algunas personas fallecidas a bordo por el virus, debieron alejarse, al no obtener permiso para ingresar a la isla.

El mandatario negó el atraque o fondeo, el mediodía del lunes 30 de marzo, de dos buques turísticos que se aproximaron a una milla de San Andrés para atender una situación humanitaria por el caso de dos pasajeros en grave situación de salud por contagio de coronavirus.

A pesar de la dolorosa decisión que implicaba negar la ayuda a los enfermos, Hawkins ponderó la implicación de riesgo para todos los habitantes del Departamento que tiene precarias condiciones sanitarias.

Fue así como hizo consultas al Gobierno Nacional, Presidencia de la República y Ministerio de Salud, y estos respaldaron la decisión adoptada por el mandatario.

“Dos Barcos que intentan bajar pacientes graves por Covid-19, solicitados por la Embajada Americana, como gesto humanitario y que ha sido rechazado por varios gobiernos, incluyendo Panamá, me imploran que los dejemos bajar para ser recogidos por helicópteros americanos", indicó.

"Me ha dolido el alma pero junto con la capitanía ha sido rechazada esa posibilidad, para no poner a nuestra población en Riesgo. Dios me perdone por ello, pero el riesgo es muy grande para nosotros”, manifestó Hawkins.

La Capitanía de Puerto de San Andrés de la Dirección General Marítima, en aras de velar por el bienestar de los pobladores y conocedores de las capacidades sanitarias de la isla, no autorizó el arribo del crucero internacional

La Autoridad Marítima Nacional conforme a todas las medidas emitidas por el Gobierno Nacional; no autorizó el arribo de la embarcación ni el desembarco de las personas.

La decisión se comunicó oportunamente tanto a la Embajada de los Estados Unidos, como a la empresa operadora de la embarcación.

Sin embargo, se observó acercarse a la bahía la embarcación Zaandam, acompañada por el Crucero Rotterdam de la misma operadora, ante lo cual, la Capitanía de Puerto de San Andrés estableció comunicación inmediata con la Embajada, reiterando la decisión de no autorización del arribo de la embarcación ni el desembarco de personas del crucero, teniendo en cuenta las condiciones sanitarias y el riesgo para los pobladores de la Isla, logrando de esta manera que las dos naves continuaran su rumbo hacia Florida, Estados Unidos.

Los buques habían pedido permiso, argumentando que vendría un helicóptero de Estados Unidos a recoger los pasajeros para recibir la asistencia médica del caso.