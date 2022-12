Les prometían un negociazo y terminaron estafados: Miles de colombianos cayeron

Con toda seguridad todos conocen a alguien que les ha ofrecido invertir en plata en plataformas de trading, asegurando que podrían ser sus propios jefes y tener altas rentabilidades de dinero sin necesidad de salir de casa.

Sin embargo, muchas personas son escépticas y no invierten su dinero, pero otros se dejan convencer de promesas y al no conocer bien del tema terminan perdiendo sus ahorros que con tanto esfuerzo han juntado.

Precisamente, muchas personas están arrepentidas de haber invertido en el broker OmegaPro, dado que la Superintendencia Financiera de Colombia recordó que la publicidad y promoción de productos y servicios para inversiones en el mercado Forex adelantados a nombre de la firma extranjera OMEGAPRO o de cualquiera de sus denominaciones OMP, OMP Money, Inversión digital, Digital Group, Nueva Economía Digital, Negocios Digitales, El efecto Omega, Alpha Pro, Imperio Nativo o Dreamers no cuentan con las autorizaciones necesarias para ser ofrecidos en el país.



Por tratarse de una plataforma que opera a nivel mundial, alojada fuera de la jurisdicción colombiana y de la que se desconoce su domicilio y el nombre de las personas responsables, la Superintendencia multó contra las personas naturales a quienes se les ha comprobado que realizan actividades de promoción no autorizada de productos o servicios propios del mercado de valores adelantados, en esta oportunidad, a través de la firma OMEGAPRO

Así operaban

Dentro de las investigaciones adelantadas por la Superfinanciera se ha podido constatar que en la diversidad de esquemas usados para los ofrecimientos de la plataforma OMEGAPRO, tienen un modelo de negocio en el que aseguran operar en el mercado Forex, actividad que para ser realizada en del territorio nacional requiere de la autorización de la Superintendencia Financiera.



Además, inducen a la persona interesada a participar mediante el pago de membresías con criptoactivos y prometen igualmente rentabilidades fijas pagaderas en dicha forma de intercambio a través de la cuenta individual que debe abrir cada cliente y que se incrementan adicionalmente a la rentabilidad prometida en la medida en que se convoquen a nuevas personas al esquema.



Tal y como ya ha sucedido en el pasado, este organismo de control continúa adelantando las investigaciones a personas naturales o jurídicas que ofrecen sin autorización en el territorio nacional los productos y servicios de la plataforma OMEGAPRO quienes podrán ser objeto de medidas administrativas y cautelares, así como multas de carácter pecuniario.



Recuerde que al ser OMEGAPRO una firma del exterior no cuenta con la supervisión y vigilancia de esta Superintendencia, que no se conoce organismo o autoridad internacional a la cual pueda acudir cuando se incumplan las promesas de devolución de recursos y los pagos de beneficios o rentabilidades y que no se ha identificado un domicilio cierto de la firma o la identidad de sus responsables.



OMEGAPRO ha sido objeto de diversas advertencias a nivel mundial por parte de autoridades como la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, la Superintendencia de Bancos y Seguros de Perú, la Comisión de Valores de Argentina, la Autoridad del Mercado Financiero de Francia y esta Superintendencia, ya que sus promotores no están autorizados para promocionar o publicitar los servicios de inversión dentro de dichas jurisdicciones.

Sebastián Toro, experto financiero y fundador de Arena Alfa, explicó al diario La República que las únicas rentabilidades que son fijas son las de renta fija y estas plataformas ofrecen criptos, acciones y forex, y no existen rentabilidades fijas en ese tipo de activos, son variables, "los retornos que ofrecen son absurdos: ningún producto financiero ofrece rentabilidades de 1% diario o de doblar la plata en un año”, señaló



Consejos para no ser estafado