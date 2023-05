“Propiedad de Víctor”: tatuadora se negó a rayar a mujer por considerar que mensaje es machista

Tatuadora se niega a mensajes machistas

Sin embargo, Leidy Mora es una tatuadora y creadora de contenido que se ha hecho famosa recientemente en Colombia.

En un video reciente en las redes, ella contó que debió negarse a tatuar la frase “propiedad de Víctor” a una mujer que llegó con la intención de ponerse esa marca en su piel.

“Me negué a hacer un tatuaje y no sé cómo llamar esto, ¿sororidad?, ¿ética? O simplemente que no quiero hacer parte de estas cosas”, señaló la tatuadora.

Ella, contrario a lo que se cree sucede con los artistas tatuadores, también se ha arrepentido de tatuajes que ha realizado al sentir que hay contenido machista en los mensajes. “No debí prestarme para hacer eso”, confesó.

Y es que una vez llegó la cliente para hacer una cotización de un tatuaje con la frase machista, ella dijo que no podía hacer eso por el alto contenido machista que había en el mensaje.

Leidy prefirió perder el dinero y más bien respetar sus principios éticos y morales por cuenta de la defensa de las mujeres.