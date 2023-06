Proponen que alcaldes de ciudades capitales no recibirán salario

En las últimas horas se ha generado polémica por las intenciones que tiene un candidato al donar su salario, en caso de salir elegido como gobernador.

Se trata de Mauricio Tobón, quien está trabajando por la Gobernación de Antioquia. En una columna en el diario La República, Tobón manifestó su intención de no recibir dinero por su trabajo

De acuerdo al aspirante, la mejor remuneración es ser elegido por los ciudadanos y de ahí que se haga sin recibir salario.

En ese sentido, la propuesta que más ha generado malestar dentro de los candidatos es que todos los elegidos en las ciudades capitales, deberían trabajar sin remuneración.

Esos recursos del salario, según Tobón, deberían ir a los estudios de quienes más lo necesitan y no a los bolsillos de los mandatarios.

Y es que eso es lo que él ha manifestado a través de videos, diciendo que su mejor paga es la confianza que los ciudadanos depositan en él.

“No busco el dinero porque ese no es el que me mueve para ser querer ser Gobernador de Antioquia, la plata del pueblo es para el progreso del pueblo no para enriquecer a los políticos y por eso es que he decidido renunciar a mi salario, que será entregado para becas estudiantiles con las que muchos antioqueños podrán cambiar la vida de sus familias, representarnos en el mundo y llevar por todo el planeta el honor de ser antioqueño”, recalcó Tobón.

La conclusión es que Mauricio Tobón toma como premio mayor el ser elegido para gobernar o legislar dejando además de su trabajo por la gobernación, el sueldo que se le depositará mes a mes. La iniciativa ha levantado ampolla.