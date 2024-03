Dentro de las diversas prestaciones sociales que los trabajadores colombianos tienen se encuentran las cesantías, un ahorro que el empleador paga a sus empleados y que corresponde a un valor adicional a su salario. El monto de las cesantías equivale a un mes de salario por cada año trabajado en la organización.

Con el objetivo de facilitar el acceso a los ahorros y de acercar los servicios digitales a la cotidianidad de los usuarios, la plataforma Nequi ha establecido acuerdos con algunos fondos administradores de cesantías para que sus afiliados puedan recibir su dinero en la aplicación. Hasta el momento, se tiene claridad que los usuarios de Colfondos y Protección, pueden gozar de este beneficio.

¿Puedo retirar mis cesantías del Fondo Nacional del Ahorro por Nequi?

Según informa el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) en su página web, sus afiliados no podrán retirar las cesantías a través de Nequi, pues la entidad no tiene convenios con ninguna plataforma financiera 100% digital. Por tal motivo, se les recomienda a los usuarios validar que la cuenta a la cual solicite el giro de sus ahorros no sea de Nequi u otras plataformas similares, pues el proceso no se podrá llevar a cabo.

¿Cómo retirar las cesantías en el FNA?

Abrir la aplicación FNA Móvil Ágil Ingresar con tipo, número de identificación y contraseña Diligenciar el código que le llegará a su celular o correo electrónico Aceptar la política de privacidad En el menú dar clic en Mis productos y después en Cesantías Seleccionar la cuenta de cesantías (empresa) de la cual va a efectuar el retiro Validar la identidad del afiliado y todos los datos y dar clic en continuar Responder correctamente el cuestionario de preguntas de validación de identidad El sistema le mostrará el saldo disponible y los beneficios de mantener las cesantías en la cuenta. Después deberá seleccionar el tipo de retiro (parcial o total) Registrar la información del retiro (entidad financiera, número y tipo de cuenta, etc.) Dar continuar para radicar la solicitud Una vez radicada la solicitud, el empleador y el afiliado recibirán un correo con la información

