Puntaje del Sisbén: ¿cuáles son los grupos que hay?

En la actualidad, existen cuatro grupos de clasificación: A, B, C y D. Cada uno ubica a las personas según su capacidad para generar ingresos y sus condiciones de vida.



Cada grupo se organiza de la siguiente manera:

Grupo A: pobreza extrema (población con menor capacidad de generación de ingresos)

Grupo B: pobreza moderada (población con mayor capacidad de generar ingresos que los del grupo A)

Grupo C: vulnerable (población en riesgo de caer en pobreza)

Grupo D: población no pobre, no vulnerable.

¿Es importante tener puntaje Sisbén?

De acuerdo con las instituciones nacionales, tener puntaje de Sisbén es fundamental para poder saber si es apto para acceder a los programas sociales que tiene las administraciones nacionales o departamentales. También se utiliza para beneficios de subsidios en salud, educación, vivienda, entre otros.