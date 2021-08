Luego de denunciar que fue víctima de estafa al comprar una casa en la ciudad de Ibagué, la boxeadora Ingrit Lorena Valencia advirtió que pondrá la situación en conocimiento de las autoridades y tomará acciones legales con el fin de que le respondan por su vivienda o por el dinero invertido.



En las últimas horas la destacada deportista relató que pese a que pagó 150 millones de pesos por el bien inmueble, le ordenaron su desalojo porque habría aparecido otro propietario. La noticia la recibió al llegar de Tokio, tras participar en los Juegos Olímpicos 2020.

Cuando hizo público el caso, Valencia mencionó que le entregó esa suma a un hombre que aseguró ser el secuestre de la vivienda, quien “me entregó las llaves y por eso llevo prácticamente un año viviendo ahí. Ahorita que llego de Tokio me encuentro con la noticia que tengo una carta de desalojo. El verdadero dueño está pidiendo la casa y pues yo pagué por ella”.



Según la medallista olímpica, ahora el vendedor de la propiedad no aparece. En este sentido pondrá el caso en conocimiento de las autoridades locales, con el propósito de que se investigue y se busque una solución.

“Voy a poner en conocimiento de las autoridades porque yo estoy siendo estafada, el tipo no me da cara de nada y no me devuelve el dinero. De hecho en la compra venta que hicimos quedamos en que si alguna de las partes no cumplía tenía que pagar un dinero de más. Yo solamente quiero que me devuelvan mis 150 millones”, agregó.



La deportista Selección Colombia dijo que el dinero que invirtió en la compra de la casa es producto de los logros de su carrera desde los Juegos Olímpicos Río 2016.