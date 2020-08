¿Qué dice el DIH sobre el reclutamiento de menores? 

El docente sostuvo que el DIH "incluye una normatividad precisa que ha sido desarrollada por la jurisprudencia en torno a la edad mínima en la cual una persona debe ligarse para efectos del reclutamiento".

De acuerdo con el director del consultorio jurídico y centro de conciliación de la Universidad Militar, "desde el punto de vista no solamente de las FARC sino de otros grupos armados ilegales, esta práctica no solamente fue usual, sino que fue parte de un plan, no obstante que en el caso de las Farc dijeran que no reclutaban menores de 15 años y esto constituye una infracción grave al DIH".

Vea aquí: Hombre murió en Carrefour y el almacén ocultó el cadáver y siguió atendiendo

Finalmente, el experto también señaló que al considerarse un crimen de guerra, el reclutamiento de menores "es de la máxima observancia por parte de la JEP y debió serlo durante todo el conflicto armado por parte de la justicia ordinaria que es la Fiscalía, pero además es una grave violación a los Derechos Humanos".