Qué es sarcoma abdominal, tipo de cáncer que afecta al periodista Diego Guauque

A través de sus redes sociales, el periodista Diego Guauque se mostró desde el hospital y dio a conocer a sus seguidores que le diagnosticaron sarcoma abdominal, motivo por el cual fue sometido a una cirugía que lo dejó en la UCI, pero que, por fortuna, ya se encuentra en piso en proceso de recuperación.

Después de dar detalles de la intervención quirúrgica, Guauque expresó que tendrá que iniciar un tratamiento para continuar con la eliminación de este tipo de cáncer.

“Vamos bien, la operación, pues bueno... me abrieron la panza, me buscaron el sarcoma, lo encontraron, sacaron un buen trozo, pero no todo como estaba pronosticado porque está pegado a tres órganos, pero lo que sacaron se va a saber nombre y apellido de esta vaina y con eso lo vamos a atacar”, dijo el periodista.

“Sigo aquí en el hospital en la Clínica de la Fundación Santa fe, amo a todos los funcionarios de este hospital”, agregó Diego

Le puede interesar: Murió Paula Durán, colombiana que luchó contra el cáncer en EE.UU.