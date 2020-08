"Que no haya personas que pretendan sacar provecho político": Duque sobre masacres

Tras su visita este sábado al barrio Llano Verde de la ciudad de Cali, el presidente Iván Duque señaló que no debería haber personas que pretendan sacar provecho político de las masacres ocurridas en las últimas semanas en Colombia.

"Con el dolor de las familias no se juega, con el dolor de las familias no se hace política, con el dolor de las familias no se es oportunista", indicó.

Cabe mencionar que en esa comuna de la capital vallecaucana se registró la masacre de cinco menores de edad el pasado 11 de agosto. Durante su recorrido por la zona, el presidente Duque aseguró que se han visto grandes esfuerzos en el país para luchar contra el homicidio y resaltó que el año 2019 cerró con una de las tasas de homicidios más bajas de los últimos 40 años.

Le puede interesar: Estas masacres no quedarán en la impunidad: presidente Iván Duque

En ese sentido, manifestó que "en lo que va de este año tenemos una reducción del 11 por ciento en materia de homicidios, pero cuando se presentan estos hechos no solamente se nos arrugan el corazón, sino que nos duele. Este tiene que ser un mensaje para que la sociedad se fortalezca en la lucha contra el delito, contra el crimen organizado", precisó.

Duque resaltó que la sociedad tiene que estar unida para enfrentar la criminalidad con una perspectiva integral. "La de seguridad y la de justicia, pero también la de llegar con respuestas sociales efectivas a muchas comunidades para que no esté el crimen tentando a la juventud o tratando de reclutar", dijo.

Lea también: Se despachó la alcaldesa de Bogotá en contra del Gobierno por recientes masacres

En los últimos días la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, criticó al al Gobierno por las recientes masacres registradas en por lo menos cinco departamentos y por la falta de apoyo social a las comunidades, a través de su cuenta de twitter.