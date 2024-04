¿Qué pasará con el Plan Complementario de Compensar? La EPS responde

Hace unos días, en medio de las polémicas por las intervenciones de la Superintendencia de Salud a las EPS, los colombianos se sorprendieron luego de EPS Compensar presentara la petición para su retiro y posterior liquidación del sistema de salud.

Según la entidad, la decisión se basaba en la crítica situación financiera que atraviesa el sistema de salud nacional, la cual habría afectado a la sostenibilidad de la EPS, impidiendo garantizar un servicio óptimo a los afiliados.

Desde la entidad se refirieron al Plan Complementario y dieron un parte de tranquilidad sus afiliados, pues informaron que seguirán prestando sus servicios mientras avanza el proceso. Una vez les sea confirmada la autorización del retiro, la EPS se comunicará con los ciudadanos para acompañarlos en el traslado a la EPS que la Superintendencia seleccione.

De interés: “Ojalá no se dé”: Procuraduría sobre liquidación la EPS Compensar

Además, Compensar informó que la red diferencial de atención y prestadores de servicio seguirán atendiendo a los pacientes sin ninguna novedad, mientras que los canales de atención, la línea de asistente virtual, la aplicación móvil y los medios de pago para las cuotas del plan, también estarán disponibles.

“Hace varios meses estamos avanzando en alternativas de productos adicionales en salud, como por ejemplo la Medicina Prepagada, para ofrecer la continuidad en la prestación de los servicios de salud que requieres, con beneficios importantes por ser afiliado al Plan Complementario”, dicen desde la entidad.

Lea también: MinSalud espera reunirse con directivos de Compensar para mantener EPS

Finalmente, cabe recordar que hace unos días el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, afirmó que solicitó un encuentro con las directivas de EPS Compensar para buscar posibles soluciones ante el panorama actual. “Hay una situación compleja consideramos que las EPS no pueden asegurar y hacer el aseguramiento financiero de las 150 EPS; hoy ya de acuerdo al informe de la Contraloría no cumplen sino cinco y por eso les decíamos transfórmense y no tengan esta responsabilidad que hoy la ley les obliga a tener y ese es el temor de Compensar”, dijo el funcionario.