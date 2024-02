¿Qué se debe hacer para cambiar el apellido en Colombia?

Hacer el cambio de nombre en Colombia puede ser un proceso más bien común entre los ciudadanos, ya que en muchas ocasiones no se sienten identificados con el que le hayan puesto sus padres. No obstante, en el caso del apellido este no se pone tanto en práctica, pero es permitido legalmente en el país.

“Los ciudadanos colombianos tienen la opción de cambiar su nombre, apellidos o ambos. Este proceso se realiza a través de escritura pública y en mayores de edad solo se puede realizar una vez (salvo cuando el nuevo nombre obedece a cambio de sexo)”, se destaca en la Notaría Sexta de Medellín.

¿Quiénes se pueden hacer el cambio de apellido en Colombia?

Según el artículo 62 del decreto 1260 de 1970, el cambio de apellido se puede realizar en recién nacidos abandonados y con menos de un mes de nacimiento. “Si por el recién nacido expósito (abandonado), o por otro motivo se ignore el apellido de los padres, el funcionario encargado del registro llenará la falta, asignándole uno usual en Colombia”.

Asimismo, este cambio también se puede hacer cuando se quiere reconocer a un hijo de forma extramatrimonial, acercándose a la Registraduría Civil. "El padre firmará la nota de reconocimiento, se anotará la identificación plena de este en el folio y el hijo que inicialmente fue inscrito con los apellidos de la madre pasará a llevar el primer apellido del padre seguido del primer apellido de la madre", menciona la Notaría 19 de Bogotá.

En el caso de una adopción, el niño, niña o adolescente tendrá el apellido del padre y la madre, o si es una adopción individual llevará ambos apellidos de quien realiza el proceso.

Si es una mujer que contrae matrimonio, también lo puede hacer, de acuerdo con el artículo 6 del decreto 999 de 1988: "La mujer casada podrá proceder, por medio de escritura pública, adicionar o suprimir el apellido del marido precedido de la preposición 'de' en los casos en que ella lo hubiere adoptado o hubiere sido establecido por la ley".

Los ciudadanos mayores de edad tienen la posibilidad de solicitar el cambio de uno de sus apellidos a través de un trámite realizado en una notaría mediante una escritura pública. Este procedimiento, que otorga la oportunidad de modificar un componente fundamental de la identidad civil, está sujeto a ciertos criterios y condiciones establecidos por la ley.

La Notaría 19 de Bogotá ha señalado que uno de los casos en que se puede hacer este trámite es cuando la madre cambia el apellido paterno de su hijo porque se ha descubierto que el verdadero padre es otro. Esta situación, que puede surgir por diversos motivos, brinda la posibilidad de realizar el cambio correspondiente para reflejar con precisión la filiación del individuo.

Es importante destacar que este proceso debe ser realizado siguiendo los protocolos legales establecidos y con la asesoría adecuada para garantizar su validez y efectividad. La modificación de un apellido es un acto de importancia jurídica y social, por lo que requiere de una cuidadosa consideración y cumplimiento de los requisitos correspondientes.

Paso a paso para cambiarse el apellido

Para realizar el trámite de cambio de apellido en una notaría, se requiere presentar una serie de documentos que respalden la solicitud. Entre ellos, se incluyen una fotocopia de la cédula de ciudadanía y una copia auténtica del registro civil de nacimiento.

Es importante tener en cuenta que, si bien el número de cédula no se modificará con el cambio de apellido, es necesario realizar este procedimiento para que el documento de identidad refleje el nuevo apellido. Además, se debe gestionar la actualización del apellido en otros documentos personales que posea el individuo.

La Notaría 19 de Bogotá ha aclarado que el cambio de apellido no altera la filiación de la persona, por lo que seguirán apareciendo los datos de los padres originalmente inscritos en el registro. Sin embargo, existen excepciones a esta regla, como en el caso de la adopción, donde se aplican disposiciones legales específicas.

Es fundamental destacar que el cambio de apellido no exime a la persona de sus obligaciones administrativas, judiciales y penales. Este proceso no implica una exoneración de responsabilidades legales y debe realizarse cumpliendo con los requisitos y procedimientos establecidos por la ley.