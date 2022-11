¿Qué se requiere y a dónde acudir en caso de ser víctima de abuso sexual?

El abuso del que fue víctima en TransMilenio Hilary Castro, menor de 17 años que fue abusada sexualmente en la estación de La Castellana, ha desatado el rechazo y las preguntas sobre la seguridad en el sistema de transporte (y en general en la ciudad) hacia las mujeres, pues contó la menor en su denuncia que el día de los hechos no había presencia de ninguna autoridad en el lugar.

Esto ha hecho que no solo se cuestione el apoyo de las autoridades en espacios públicos, sino la atención que las denuncias de este tipo de casos han tenido por parte de las entidades, pues Castro también dio a conocer que su denuncia no fue atendida en los lugares a los que la remitieron para abrir un caso judicial, debido a que no atendían después de las 5:00 p.m. .

¿Qué se requiere para poner una denuncia por abuso?

Ante estos casos, del que puede ser víctima cualquier bogotano o habitante del país, se debe tener en cuenta que es La Fiscalía General de la Nación la autoridad encargada de investigar los hechos de violencia sexual. Las denuncias se pueden realizar en los Centros de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (CAIVAS), Centros de Atención Penal Integral a Víctimas (CAPIV), Unidades de Reacción Inmediata (URI), Salas de Atención al Usuario (SAU) o acudir a las oficinas de quejas y contravenciones de la Policía o Estaciones de Policía y SIJIN, además de las comisarías de familia.

Lo que necesita la víctima para inciar el caso, debe ser el reporte a las autoridades judiciales que puede ser por escrito, verbalmente, por cualquier medio técnico o anónimo fundamentado, según indica la Secretaría Distrital de la Mujer.

¿Cómo solicitar atención en salud?

En caso de requerir atención en salud, la víctima debe acudir l Hospital o Centro de Atención Médica Integral – CAMI- más cercano, así como a las Instituciones Prestadoras de Salud –IPS-, Unidades Primarias de Atención en Salud –UPAS- y Unidades Básicas de Atención en Salud –UBAS-.

Sumado a esto, quienes son víctimas de este delito deben:

Recoger evidencia forense así como de preservar y garantizar la cadena de custodia.

Activar los procesos intersectoriales de restablecimiento de derechos para el acceso a la justicia e informar a las mujeres sobre sus derechos.

Accionar medidas de protección.

Garantizar las medidas de atención requeridas.

