¿Qué tanto sabe usted sobre la nueva norma para el uso del casco en motocicletas?

Varios motociclistas consultados en la calle por RCN Radio dijeron desconocer la norma que comenzó a regir este fin de semana y que estipula los lineamientos mínimos para el uso correcto del casco.

Cabe aclarar que la Resolución 23385 no se ocupa de las especificaciones que deben tener los cascos ni cambia las normas que les rigen hasta ahora en ese aspecto, sino que advierte del uso correcto de este elemento de protección.

En un retén de la Policía de Tránsito, en el sur de Bogotá, el motociclista Óscar González aseguró, al preguntársele si conocía la nueva norma que “no, hasta ahorita no la tenía tan clara, tenía dudas y las pude resolver todas”.

Admitió que “es muy buena porque ante todo está la prevención para mantener la vida del motociclista y del ‘pato’, para que uno pueda ir bien en la vía”.

En resumen, la resolución establece tres elementos para tener en cuenta a la hora de transitar en motocicleta, tanto para el conductor como para su acompañante.

La cabeza debe estar inmersa completamente en el casco, con la correa asegurada y sin que esta tenga ningún tipo de daño. No se permite introducir teléfonos celulares dentro del casco. Las llamadas sólo son permitidas con el uso de audífonos, aunque las autoridades también desaconsejan recibir llamadas mientras se está conduciendo. En el caso de cascos abatibles, mientras se circule en la vía el protector del mentón debe ir siempre abajo y asegurado, con el fin de evitar lesiones en caso de accidente.

Johan Cabrera otro motociclista aseguró que la normatividad “está bien para tener precaución”, pero al preguntarle si ya hacía uso de las mismas, advirtió que “Antes no. Yo no las tenía presentes, por eso mismo me pararon, pero ahora ya tengo conocimiento”.

La Policía de Tránsito de Bogotá adelanta operativos pedagógicos en varios puntos para poner al tanto a los motociclistas de las nuevas disposiciones.