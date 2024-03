¿Quién es Nadia Sánchez, ganadora del Premio Cafam a la mujer 2024?

“El éxito para mí es mirar hacia atrás y ver cuantas mujeres has ayudado a brillar", Nadia Sánchez

La fundación de Nadia Sánchez surgió en enero de 2016, como resultado de su reflexión sobre la iniciativa 'He for She', que la llevó a considerar la importancia de comprender quiénes son las mujeres antes de buscar apoyo externo.

Desde entonces, su sueño ha trascendido fronteras, extendiéndose por diversos departamentos de Colombia y alcanzando otros países como República Dominicana, Perú y Ecuador, entre otros, después de 7 años de trabajo constante.

Cuando se le preguntó sobre los motivos que la llevaron a dejar su trabajo en el BID y embarcarse en esta nueva aventura, Nadia mencionó tres puntos clave. Primero, percibió que la selección de su proyecto indicaba que estaban haciendo algo positivo. Segundo, en 2015, durante el proceso de paz en Colombia, notó una falta de reconocimiento del papel de las mujeres en dicho proceso. Y tercero, al enfrentarse a desafíos significativos, se dio cuenta del potencial para ayudar a muchas mujeres y niñas si se brindaba un apoyo sostenible al proyecto.

La oportunidad de participar en eventos económicos y de emprendimiento en Kenia fue un catalizador para Nadia. La visión de convertir su idea en realidad la impulsó a tomar decisiones audaces y a comprometerse plenamente con su causa.