Fin del 4x1.000 en Colombia, pero no para todo el mundo: ¿Quiénes quedarían exentos de pagarlo?

El director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, ha anunciado importantes modificaciones en el impuesto 4x1000 que impactarán positivamente a miles de personas en Colombia.

A pesar de los rumores que circulan sobre la eliminación del cobro del 4x1.000 en el país, Reyes, también conocido como "Mr. Taxes" en redes sociales, aclaró que si bien habrá cambios en la forma en que se aplica el impuesto, este no desaparecerá por completo.

¿Qué es el impuesto del 4x1000?

El impuesto 4x1000 se aplica a todas las transacciones financieras, incluyendo depósitos, retiros, pagos y transferencias. Actualmente, este impuesto corresponde al 0.4% del valor de la transacción, lo que significa que por cada mil pesos se deben pagar cuatro pesos de impuesto.

La novedad radica en que, según la nueva normativa, no será necesario tener solo una cuenta exenta del impuesto, sino que siempre y cuando los movimientos financieros mensuales no superen las 350 Unidades de Valor Tributario (UVT), no se deberá pagar el impuesto en ninguna cuenta.

¿Quiénes quedarán exentos de pagar el impuesto 4x1000 en Colombia?

Con este cambio, las personas que mensualmente no sobrepasen el límite de 350 UVT, lo que equivale a $16.473.000 en total, combinado de todas sus cuentas bancarias, quedarán exentos de pagar el impuesto del 4x1000

La modificación del pago del impuesto del 4x1000 en Colombia, fue aprobado como parte de la reforma tributaria del Gobierno Petro, especificado en el artículo 1 del Estatuto Tributario.

Es importante destacar que la exención del impuesto 4x1000 entrará en vigencia a partir del 13 de diciembre de 2024, proporcionando un alivio financiero significativo para muchos colombianos.