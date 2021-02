Quienes tomamos pruebas de covid también estamos en riesgo: enfermera domiciliaria

También, aseguró que aunque le da temor contagiarse y contagiar a alguien de su familia, es afortunada porque no ha pasado de sustos por síntomas de otras enfermedades parecidas al covid-19. “Una vez me asusté pero tenía otra complicación, aquí la clave es cuidarse y no bajar la guardia con los protocolos, porque podemos estar en riesgo pero debemos cuidarnos”, señala.

Marcela también aseguró que muchas personas le temen a la prueba, debido al dolor o molestia que esta puede causar pero que su papel es tranquilizarlos a todos. “Yo intentó ponerme en su papel y hacer todo más suave para que no sufran. Yo no me entero si son positivos o negativos pero aún así los trato por igual”, indica con seguridad.

Recuerda que la persona que tenga síntomas o haya tenido contacto con alguien positivo puede solicitar la prueba PCR a su EPS y tras varias atenciones virtuales, será asignada de forma domiciliaria. Días más tarde, los resultados serán publicados en la página web de la respectiva EPS.