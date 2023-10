Hace un par de días se viralizó un video en el que una patrullera de la policía estaba ordenando la inmovilización de una moto argumentando que el vehículo tenía modificaciones que incumplen con la ley.

Según lo dicho por la uniformada, el color original de la moto es blanco y negro, pero esta tenía algunas calcomanías que, según le explicaba, cambiaban en un gran porcentaje la pintura del vehículo.

“Yo no la veo ni verde, yo no la veo ni rosada, yo no la veo ni azul, yo no la veo ni roja”, dijo el afectado, mientras la patrullera le recalcaba que "tiene verde, naranja, amarillo, rojo. Aprenda colores".

Ante esto, varios internautas rechazaron la actitud de la patrullera y había quienes la defendían recalcando que evidentemente la moto estaba cambiaba su color original.

¿Puedo o no cambiar la pintura de mi moto?

Según la ley, se estipula que, cualquier modificación que altere las características de identificación del vehículo, está prohibida.

Además, el Código Nacional de Tránsito explica que para realizar este cambio deberá tramitar algunos permisos y cambiar la tarjeta de propiedad del vehículo en el que se verifiquen los nuevos colores.

Por su parte, la Alcaldía de Bogotá, asegura que el trámite en la Ventanilla Única de Servicios se puede realizar antes o después de efectuado el cambio de color; pero debe abstenerse a conducir hasta tener la licencia de tránsito con la nueva característica.

Requisitos

La persona interesada debe estar inscrita en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).

Presentar el documento de identidad original.

Tener el Soat vigente, incorporado en el Runt.

Estar a paz y salvo por multas de tránsito.

Trámite para cambiar la tarjeta de propiedad

Debe diligenciar el formulario requerido y llevar una carta con la solicitud de cambio de color, la cual debe ir con las improntas adheridas.

“En la carta, que puede ser a mano o a computador, se deben especificar las características del vehículo, indicando el nuevo color. Al respaldo de esa carta deben ir las improntas adheridas; estas se toman gratuitamente en los parqueaderos de los puntos de Ventanilla Única de Servicios”, mencionó María Fernanda Chávez, analista de apoyo de la Ventanilla Única de Servicios.

Una vez se tengan los documentos, agende su cita en alguno de los puntos de atención presencial, de la Ventanilla Única de Servicios con su usuario y contraseña.

Allí, deberá radicar todos los documentos debidamente diligenciados y cancelar los derechos de trámite, que para este caso tienen un costo de $186.100, tanto para carro como para moto.

Es de destacar que la impresión de la licencia de tránsito con la nueva característica de color está lista el mismo día de la solicitud, la cual se puede realizar por varios colores. "En ese caso, quedará registrado en la licencia de tránsito como 'multicolor'".