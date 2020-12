¿Quiere una oportunidad en el exterior? Nueva Zelanda ofrece becas a colombianos

Son diversas las razones, pero para nadie es un secreto que un porcentaje de la juventud en Colombia quiere abandonar el país. Uno de los primeros pasos para lograrlo es estudiar en una universidad extranjera.

Al respecto, Nueva Zelanda se ha convertido en un destino apetecido para muchos estudiantes del mundo.

Lea también: OMS promete distribuir vacunas a países pobres en la primera mitad de 2021

Y es que el nivel académico y los precios asequibles son justamente lo que hace a Nueva Zelanda como un destino académico atractivo para los estudiantes colombianos. Dicho esto, debe tener en cuenta que existen becas y planes que puede analizar si está contemplando recibir una educación de alto nivel.

En este sentido, una de las convocatorias más importantes para estudiar en algunas universidades, de sonado prestigio, como Auckland University of Technology, Massey University, University of Auckland, Victoria University of Wellington y University of Canterbury empezará en enero de 2021.

Lea también: Empresarios aumentaron del 2 al 2.7 %, la propuesta para el salario mínimo del 2021

Recuerde que existen varios programas que puede consultar a través de esta página, donde puede aplicar a becas y otras alternativas de estudio que se dan en varias universidades de ese país para pregrado, doctorado y el aprendizaje del inglés, principalmente.

En este sentido, tenga en cuenta que una de las organizaciones con las que tiene convenio Colombia para aplicar a estos planes de estudio es Colfuturo, una empresa que ayuda al estudiante a planear su posgrado. Por lo tanto, recuerde que ellos estarán eligiendo personas para el crédito-beca que abrirá convocatoria para estudiantes del país.

Fechas de inscripción