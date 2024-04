Radio Red revela por qué sacaron al director del Museo Nacional

En Primicia con Radio Red de RCN Radio, el ministro de Cultura, Juan David Correa, reconoció un error en un proceso licitatorio dentro del Museo Nacional.

El funcionario indicó que “se trata de una adjudicación de un contrato de tercerización en el manejo del Museo Nacional, es verdad lo que dice la denunciante. Habrá consecuencias para todos los que cometieron este error".

"Eso me deja tranquilo. Apenas vi que se había cometido esta injusticia, esta ilegalidad, le pedí inmediatamente la renuncia. Eso no tuvo dilación, eso fue el mismo día que me enteré, ese mismo día pedí la renuncia y al día siguiente se fue esta persona. Se va el área administrativa que cometió estos errores", dijo el ministro.

Agregó que "asumo por entero la responsabilidad, pido disculpas públicas".

Recientemente, en el sector cultural se desató una polémica en torno al proceso de adjudicación del contrato para el manejo del Museo Nacional de Colombia.

La Fundación Arteria denunció irregularidades en el proceso de adjudicación, también en entrevista con la entrevista con la emisora Radio Red, de RCN Radio.

“Creo que tiene toda la razón (la Fundación Arteria) en hacer un reclamo público. Se cometieron una serie de errores que estamos dispuestos a asumir y por eso propongo pues esta conversación. Y como punto de partida es que ella tiene la razón, salvo en un asunto, lo demás que ella ha manifestado: su desconocimiento es cierto, su insatisfacción es legítima y aquí estoy para responder a tus preguntas y a las de los colegas”, expresó el ministro Juan David Correa.

De acuerdo a la fundación, se recibió una llamada indicándole que el contrato había sido mal adjudicado y que renunciara al mismo para iniciar un nuevo proceso.

Ante estas acusaciones, el ministro de Cultura, Juan David Correa, admitió públicamente que se cometieron una serie de errores en el proceso de adjudicación. Explicó que el proceso de licitación se inició en octubre del año anterior, cuando la Asociación de Amigos del Museo Nacional decidió no continuar con la gestión de los recursos.

La situación se complicó cuando se descubrió que un proponente, Corpoélite, había sido afectado por un error en la evaluación técnica. Este hecho llevó a la revocación del contrato inicialmente otorgado a la Fundación Arteria y a una nueva evaluación del proceso de adjudicación.

”Corpoélite envió una observación diciendo que la evaluación técnica no la habíamos hecho de forma correcta, porque no tuvimos en cuenta una experiencia que habían aportado ellos”, agregó Correa.

Añadió que, "finalmente, la nueva evaluación resultó en la adjudicación del contrato a Corpoélite, dejando fuera a la Fundación Arteria. Correa aseguró que se llevará a cabo una auditoría al Museo Nacional y se tomarán medidas para fortalecer el proceso de contratación en el sector cultural.

“Quiero expresarle a Nelly Peñaranda y a todo el equipo de la Fundación Arteria mis disculpas, no solamente por esto que está sucediendo, ya tendrá todas las herramientas por supuesto para poner las acciones legales si lo considera así respectivas”, dijo Correa.

Además de las irregularidades en el proceso de adjudicación, Correa abordó la precaria situación laboral de los trabajadores del Museo Nacional, quienes denunciaron la falta de contratos y pagos.

“La contratación y el Estado funciona con contratistas. Eso quiere decir que cada año hay un drama nacional de contratistas, de gente que es contratada en los tres primeros meses del año. Porque este ministerio, por ejemplo, trabaja con más o menos el 28 % de funcionarios de planta y el 73 %de contratistas", puntualizó el funcionario.