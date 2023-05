Razones del porqué no debe revelar todos sus datos personales al pedir factura electrónica

Cuando una persona compra ropa, zapatos, electrodomésticos, aparatos tecnológicos y otros, algunos almacenes solicitan datos sensibles como número de celular, dirección, y otros. Sin embargo, la Dian indica que esta información no es necesaria para generar el recibo y demás procesos en el comercio.

Resulta que obtener los datos de clientes es un bien deseado por las empresas, pues hay marcas que no solo se valen del recibo para solicitar información, también realizan llamativos descuentos, regalo de tarjetas de crédito y hasta productos gratis, todo ello con el objetivo de que los usuarios completen formularios con sus datos personales.

Por un lado, la factura electrónica es necesaria tanto para que los almacenes realicen sus cuentas de ingresos y egresos, como también para que clientes tengan un soporte de compra para sí es el caso hacer cambios, reclamos y otros relacionados. Pero no es necesario suministrar información específica.

Pero esto no es todo, ante la búsqueda de más y mejor información de los clientes, se pide que ellos autoricen el tratamiento de datos personales que en algunas ocasiones no son brindados con facilidad por parte de la empresa o simplemente el cliente no leer.

Es por eso que el consumidor debe tener cuidado con los datos que da, porque no todas las veces es mediante estrategias comerciales que se obtienen, también a la hora de hacer un simple recibo por la compra de un solo objeto que no tiene mayor precio.

Ante los intentos de las compañías de obtener información sensibles de los clientes, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) indica que el comercio no debe recopilar tantos datos para emitir una factura electrónica.

Por tal razón, el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes Hernández publicó en su cuenta de Twitter en diciembre de 2022 que: “Recuerde que para recibir inmediatamente la factura electrónica basta con que las personas naturales den su cédula, nombre y correo electrónico. Personas jurídicas solo deben dar NIT, razón social y correo. Debe exigir la factura sin ‘soportes’ y sin días de demora”.

Para este año, Reyes se volvió a referir a este caso y especificó que la información máxima que pueden dar los clientes para obtener su factura electrónica son:

Nombre o Razón social.

Documento de identidad o NIT.

Correo electrónico.

Para hacer un control a esta situación, el director de la Dian indicó que se están realizando visitas a los proveedores para conocer el software de factura para que cumplan con las normas de comercio y no exijan datos que no pueden.

Es decir que usted como persona natural o jurídica es dueña de su información, y no puede revelarla si no quiere, pues a veces es utilizada con fines comerciales, pero otras veces son utilizadas con otros objetivos y usted debe cuidarse de esto.