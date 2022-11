RCN Radio recibe tres premios nacionales de periodismo

Los periodistas, Esperanza Rico, Juan Manuel Ruíz y Gilberto Martínez Prado, fueron galardonados en la entrega número XIV del Premio Gacetas de Colombia, en medio de una ceremonia en reconocimiento a la labor de comunicadores y funcionarios del sector público y privado en el país.

Esperanza Rico recibió la medalla Luis Carlos Galán y el premio Vida y Obra en Radio por su trayectoria en los medios de comunicación en el país.

“Gracias a mi familia que han entendido y comprendido mis cansancios, mis ausencias, mis tristezas, mis rabias, mis abandonos , mis madrugadas y trasnochos. A mi hijo Julián Ricardo, gracias por entenderme día a día pese a mi abandono, gracias por sus críticas al periodismo y por impulsarme a hacer y dar lo mejor en este oficio , a mi madre que siempre me apoya , que nunca me ha dejado caer”, resaltó la periodista en un emotivo discurso.

La actual directora del Sistema de Información Integrado de RCN Radio, en más de 30 años de ejercicio periodístico, ha hecho parte de las redacciones de varios medios de comunicación en labores desde el cubrimiento de fuentes, hasta la Subdirección Nacional de Noticias.

La labor que hoy desempeña es la de dirigir a los periodistas que se encargan del cubrimiento diario de los hechos más destacados en el país y su difusión a través de medios como RCN Radio, La FM y La Cariñosa.

“Gracias a Yolanda Ruíz, por hacerme crecer, por su cariño y apoyo incondicional . Gracias a Antonio José Caballero, el mejor reportero y amigo entrañable, gracias Maribel Torres y Martha Camargo, dos amigas incondicionales, siempre presentes, siempre pendientes, siempre ángeles en mi vida . Gracias a Manuelito Salazar quien me escogió para cubrir sus vacaciones y desde ese día no he parado”, puntualizó Esperanza Rico.

En la misma ceremonia, el periodista Juan Manuel Ruíz, fue galardonado como Mejor Director del Radio en el país, por su notable desempeño al frente de programas como Cultura RCN, La Tertulia y el noticiero de RCN Radio.

El también escritor y columnista fue reconocido por su credibilidad y destacada participación en los espacios radiales que conduce, resaltando el conocimiento de hechos de trascendencia en la realidad nacional, el respeto hacia los entrevistados y la empatía con la audiencia en general.

El periodista Gilberto Martínez Prado también fue reconocido y recibió la medalla Herbin Hoyos Medina como Mejor Director Regional de Noticias en Radio, por su importante labor al frente del noticiero de La FM en Ibagué.

Martínez Prado recibió el galardón por su contribución a la audiencia manteniéndola informada de los acontecimientos más importantes del Tolima y de su capital.

RCN Televisión también recibió reconocimientos

Durante el evento también fueron galardonados Rossy Lemos y José Manuel Acevedo de Noticias RCN.

La comunicadora Rossy Lemos fue reconocida como la Mejor Presentadora Afrocolombiana del país por su versatilidad y carisma en la conducción del noticiero del Canal RCN.

La periodista ha figurado también en el cubrimiento de noticias trascendentales como la recientes jornada electoral presidencial y la actual emergencia invernal en Colombia.

El abogado y periodista José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, fue galardonado como Mejor Director de Noticias de Televisión, por el destacado desempeño en su labor.

Al también panelista de RCN Mundo se le reconoció su destacada labor en la transformación del noticiero de televisión que hoy se transmite desde los estudios centrales en Bogotá y también en cada región en donde la audiencia necesita ser escuchada.

La comunicadora Karla Arcila fue reconocida como mejor Periodista en Colombia, como reconocimiento a su trayectoria y trabajo tanto en medio regionales como nacionales. Actualmente Karla Arcila es presentadora del canal Internacional NTN24.

El desarrollo de la versión número XIV de los Premios Gacetas de Colombia, se llevó a cabo en la sede de la Universidad La Gran Colombia, en Bogotá.

El siguiente es el discurso de la directora del Sistema Integrado de Información, Esperanza Rico:

El día que me dijeron que iba a recibir este galardón, me pregunté si realmente he hecho tanto o todo lo que tenia que hacer en este oficio. Sentí emoción, felicidad, miedo y un poco de confusión.

Han sido 33 años en este oficio llenos de sentimientos encontrados, felicidad, tristeza, incapacidad , rabia, desilusiones e impotencia entre otros y hoy siento que aún me falta mucho por hacer….

Espero seguir haciéndolo con los jóvenes que llegan a la REDACCION llenos de sueños e ilusiones así como seguir enseñando a hacer un periodismo con rigor, con la verdad, sin miedo, con equilibrio, sin extremismo. Sin egos, ni egoísmos , “sin la dictadura del click”, como nos dice el libro En el Filo de la Navaja. Siempre pensando en el servicio, la verdad y denunciado a todo aquel o aquello que atente contra el ser humano.

He tenido Grandes maestros a quienes hoy les doy infinitas gracias por lo aprendido, gracias a ustedes he llegado. Gracias Yamid Amat, Darío Arizmendi, y gracias a mi amiga y maestra Yolanda Ruiz, no puedo olvidar a Juan Darío Lara. También he aprendido de cada uno de los periodistas que llegaron a mi en algún momento de estos años, gracias.

Gracias a mi familia que han entendido y comprendido mis cansancios, mis ausencias, mis tristezas, mis rabias, mis abandonos, mis madrugadas y trasnochos.

A mi hijo Julián Ricardo gracias por entenderme día a día pese a mi abandono , gracias por sus críticas al periodismo y por impulsarme a hacer y dar lo mejor en este oficio , a mi madre que siempre me apoya , que nunca me ha dejado caer, gracias a mis hermanos Jairo y Edgar, quienes siempre me tendieron la mano, gracias a mis sobrinos Óscar Andrés, Lina Pilar, María Alejandra y Danna pedacitos de mi, que me han llenado de amor y a mis cuñadas Marlén y Yineth, quienes muchas veces aliviaron mis días. A mi padre que desde el cielo me dio las fuerzas para no rendirme.

Hay otra familia a la que le debo dar millones de gracias y son esos amigos que escogí en la vida y que llegaron a ella para hacerla un poco más feliz y que con su amistad y cariño cubrieron grietas y heridas en mi cuerpo y en mi alma, que han llorado y reído conmigo gracias Maribel Torres y Marthica Camargo, dos amigas incondicionales, siempre presentes, siempre pendientes, siempre ángeles en mi vida. Gracias a Manuelito Salazar, quien me escogió para cubrir sus vacaciones y desde ese día no he parado.

Gracias a Yolanda por hacerme crecer, por su cariño y apoyo incondicional. Gracias a Antonio José Caballero, el mejor reportero y amigo entrañable.

Gracias amigos por creer en mi, por aceptarme como soy y por estar siempre en mi camino.

Sigamos luchando por hacer un buen periodismo, por un mundo mejor, por contar la verdad si miedos y por servir y llegar a quienes nos necesitan.

Gracias por este galardón