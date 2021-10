El presidente Iván Duque aseguró que la apertura de la frontera de Venezuela hacia Colombia, es producto de la presión que se ha venido haciendo desde diferentes sectores políticos, así como a través del cerco diplomático.

El mandatario reveló que dio instrucciones a la Dian y a Migración Colombia, para que hagan presencia en el puente Simón Bolívar, Cúcuta. Duque además entregó detalles de la conversación telefónica que sostuvo con Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.

"Claramente esa presión que ha venido haciendo la resistencia democrática y el Gobierno interino la valoramos y claramente la presión que se ha hecho a través del cerco diplomático para mejorar las condiciones de vida de tantos hermanos y hermanas venezolanas también la acompañamos", expresó el mandatario.

Lea además: Caso Uribe: Apareció nueva solicitud de una víctima dentro del proceso

En ese sentido, el presidente explicó que Colombia ya abrió la frontera con Venezuela, no obstante, el Gobierno está dispuesto a empezar un proceso ordenado para que se pueda garantizar ese paso fronterizo.

"Voy a ser muy claro: Esto no va a ser con chambonada y eso no va a ser de manera súbita. Ya le he dado una instrucción a la Dian a Migración Colombia y a la Fuerza Pública de tener todo dispuesto para empezar ese proceso gradual y que empiece lo más pronto posible, pero que empiece garantizando la seguridad y la bioseguridad del pueblo colombiano", indicó el presidente Duque.

Aseguró que la apertura y la normalización del paso fronterizo, ocurrirá en los próximos días. "En las próximas semanas, pero lo haremos siempre con los criterios que tiene nuestro país en su zona de frontera sobre todo lo que tiene que ver con el transporte de carga".

El mandatario señaló que, "he tenido la posibilidad de hablar con Juan Guaidó y con algunos representantes de la resistencia Democrático y el Gobierno interino y ellos han llevado también, la voz de presión, para que se abra desde la frontera de Venezuela ese corredor para permitir el acceso a bienes y servicios sin tener que acudir a las trochas".