¿Recibió una fotomulta que no cometió? Así puede apelar

Son muchas las razones por las que los conductores colombianos pueden ser captados por una cámara de infracciones y someterse a una fotomulta o sanción por las autoridades de tránsito.

Muchas de estas cámaras, que están ubicadas en puntos estratégicos de las grandes ciudades del país, emiten una multa a quienes excedan la velocidad, se pasen un semáforo en rojo, transiten en horario de pico y placa, no contra con sus documentos al día, girar en un cruce prohibido y más maniobras.

Aunque estas multas suelen ponerse en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, hay casos en los que los conductores reciben la sanción desde una ciudad que no visitó.

En este sentido, lo que debe hacer es buscar la información de manera ágil y evitar que el costo de este incremente por demora en el pago.

¿Cómo apelar una fotomulta de una ciudad que no visitó?

Comuníquese con la Secretaría de Movilidad de la ciudad en la que se haya realizado el comparendo.

Si desea impugnarlo, responda dentro de los cinco días hábiles ante la autoridad.

La entidad analizará las pruebas y soportes que usted haya brindado demostrando que no estuvo en dicha ciudad.

Puede radicar un derecho de petición solicitando las evidencias de la fotomulta o infracción, al cual también será verificada por la Secretaría de Movilidad.

Tenga en cuenta que la última palabra la tendrá la entidad de movilidad que le especificará si debe o no pagar la multa. No obstante, se recomienda acudir a la Fiscalía y descartar que no se trate de un caso de falsedad en documento.

Por otro lado, es importante destacar que cada vez que usted es multado por una de estas cámaras dispuestas por el Gobierno, le será notificado a su correo electrónico registrado en el RUNT, pero puede estar al tanto de estas a través del SIMIT (Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito).

En caso de contar con una sanción, usted tiene cinco días hábiles para hacer el curso pedagógico y recibir un 50% de descuento en el valor total de la multa.