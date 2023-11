Recibo de la luz en estratos 1,2 y 3 podría tener un aumento, ¿por qué?

La falta de comisionados expertos en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) sigue siendo un riesgo inminente de apagón institucional. Según la Contraloría General de la República, esto podría terminar afectando las finanzas públicas y los bolsillos de los usuarios.

Además, luego de haber declarado el Fenómeno del Niño en el país, es importante la intervención de la CREG en la regulación de las tarifas, no obstante, hasta no tener quórum en la comisión, no se puede tomar ningún tipo de decisión.

Así las cosas, la Contraloría señaló que el principal riesgo que se estaría corriendo es el vencimiento de la resolución sobre “tarifas justas”, el cual, estipula un plazo del cobro real de las tarifas de energía y reducir los riesgos de apagón financiero en el sector eléctrico.

No obstante, mientras no se tenga solución de los comisionados, no existe la posibilidad de evaluar nuevas maneras que ayuden a evitar un impacto en las facturas de los estratos más vulnerables del país.

Según la Contraloría, “al no determinarse ese tipo de ajustes, los incrementos imprevistos en el costo unitario del servicio de energía eléctrica en promedio y en especial en la costa Caribe pueden superar el 15 %, afectación que puede volverse incontrolada, ya que se pueden incrementar los subsidios a entregar a los estratos 1,2 y 3 a través del FSSRI, situación al parecer imprevista en el Presupuesto General de la Nación (PGN)”.

De este modo, para un hogar que pague 300.000 pesos por la factura de luz, podría someterse a un aumento de 45.000 pesos en un mes por cuenta de la situación de la CREG.

Por otro lado, la Contraloría se refirió a un trino del presidente de la República, Gustavo Petro, en el que mencionaba que los dineros correspondientes al subsidio de las tarifas energéticas, entregados a Electricaribe, no llegaron a los beneficiarios.

