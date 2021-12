Recomendaciones para evitar hurtos durante diciembre

Muchas personas durante esta semana recibieron el pago de sus primas y quincena, las cuales serán invertidas en la compra de regalos navideños, ropa, juguetes y alimentación entre otros.

Durante este fin de semana, aprovechando las jornadas comerciales de Bogotá despierta, muchas personas saldrán masivamente a disfrutar de la reactivación económica y para adelantar las compras pertinentes, por tal motivo la Policía Nacional entregó unas recomendaciones puntuales para que no sea presa fácil de los delincuentes, que están al acecho en esta época decembrina.

Si usted va a retirar dinero de entidades bancarias o cajeros electrónicos, se recomienda no hacer retiros de altas suma de dinero y nunca aceptar la ayuda de extraños.

“Siempre pida el acompañamiento de la Policía para el retiro de dinero de establecimientos bancarios, revise que los cajeros no cuenten con objetos extraños y siempre supervise que se encuentre en buen estado, de no ser así, comuníquese con la línea única de emergencia 123, para que el patrullero del cuadrante le brinde seguridad”, aseguró la coronel Alba Patricia Lancheros jefe de Prevención y Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Al salir de compras, verifique que las puertas y ventanas de su vivienda queden totalmente cerradas, no le informe a nadie que actividad va a realizar durante el día y no facilite las llaves de su casa a personas que no sean de su entera confianza.

Las autoridades recomiendan, nunca perder de vista sus objetos personales como billetera, celulares y equipos electrónicos, bolsos entre otros.

“No deje su vehículo o motocicleta en lugares no autorizados para que no sea víctima de hurto”, señaló.

Por último, cabe indicar que 1.000 policías llegaron a reforzar la seguridad en Bogotá, y se concentrarán principalmente en las localidades de Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Usme y Engativá y serán "424 mujeres y 576 hombres, quienes fortalecerán el pie de fuerza en labores de inteligencia, investigación criminal y la vigilancia por cuadrantes".