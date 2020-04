Recomendaciones para negociar el pago del arriendo durante la cuarentena

Use créditos bancarios: La banca está ofreciendo en este momento préstamos con mejores tasas y plazos más cómodos. También el Gobierno Nacional ha lanzado una serie de paquetes financieros que pueden ser beneficiosos. Acceder a uno de ellos es una alternativa en caso de que la negociación no haya llegado a buen término con su arrendatario y usted quiera seguir el inmueble.

"Si bien sería cambiar una deuda por otra, la regulación del sector financiero suele ser más clara y con una buena búsqueda de alternativas para elegir la que mejor se acomode a sus posibilidades de pago, puede acceder a una opción que le dé más tranquilidad. Es más, acceder a un crédito por el total del canon de arrendamiento por lo que queda del contrato, le puede dar una alternativa de negociar por pronto pago de la totalidad de los meses pendientes".

Tenga en cuenta que no pagar, no es una opción, esta vía solo generaría un problema financiero junto a líos de corte legales. En este momento no hay nada que no le obligue a su arrendador a no cobrar el arriendo. En el caso de que usted no tenga los recursos y el pago de su obligación sea completamente inviable, es mejor buscar una forma de disolver en buenos términos el contrato y estructurar un plan de pagos a futuro.