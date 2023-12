Recomendaciones para no ser víctima de extorsión durante Navidad

El director de ese organismo, coronel Giovanni Cristancho, instó a sospechar de marcaciones internacionales. Tampoco se debe dar clic a enlaces de dudosa procedencia, pues ello podría abrir la puerta a la usurpación de datos personales, ser un software malicioso y un riesgo latente por el tipo o cantidad de información compilada.

Otra recomendación es limitar la clase de información privada que se comparte en las redes sociales, ya que no siempre se tiene certeza de quién pueda estar al otro lado de la pantalla. Esto va en línea con un consejo que, aunque frecuente, algunos necesariamente no le entregan la relevancia correspondiente: el cambio regular de contraseñas y no compartirlas con nadie.