Reconocida periodista hace petición urgente para sacar visa y hacerse tratamiento contra el cáncer

Sandra Zuluaga, de 33 años, es una periodista colombiana que fue diagnosticada con cáncer luego de haber presentado dolores en una mano.

Según cuenta, todo empezó con unos dolores de mano, por lo que mandó chequearse y luego de varios exámenes detectaron un sarcoma sinovial, enfermedad que, según el Instituto Nacional de Cáncer, se forma en los tejidos blandos como músculos y ligamentos.

Ante esto, los médicos le han informado que aunque tiene opciones como cirugía, la quimioterapia, radioterapia y otras alternativas, no se garantiza que el tumor desaparezca o reduzca.

Incluso, contó que apenas recibió el terrible diagnóstico, se sometió a cinco tratamientos en Colombia, pero al no tener resultados, migró a España a buscar más alternativas.

Todo empezó a mejorar para Sandra, durante nueve meses, el tumor estuvo reduciendo de tamaño, sin embargo, esto dejó de funcionar y se empezó a detectar nuevamente el tumor en los pulmones, por lo que busca viajar a Estados Unidos y tratar de salvar su vida.

“Esta situación me dejó muy abatida porque indica que el ensayo clínico ya no tiene efecto. Con esto me toca volver a empezar. Por eso estoy haciendo este video, estoy intentando volver a crear esa red apoyo y buscar otras salidas médicas, indagar otras alternativas entre Francia y Estados Unidos, porque aquí no tengo más opciones”, contó la mujer.

Siendo así, la periodista y comunicadora social ha hecho un llamado a distintas entidades para que la ayuden a conseguir la visa rápidamente, pues las citas de dicho documento están por más de dos años.

Y aunque dice ser consciente de los altos precios que tienen este tipo de tratamientos en los Estados Unidos, dice que está dispuesta a pagar lo que sea, pues aseguró que ama su vida y hará de todo por seguir viviéndola.