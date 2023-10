Una delicada denuncia causa revuelo en el departamento de Norte de Santander, a pocos días de las elecciones regionales, que se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre en el territorio colombiano.

Se trata de unas declaraciones del reconocido empresario Luis Alfredo Quintero, quien aseguró que, en las últimas administraciones de la Alcaldía del municipio de Los Patios, se lleva a cabo una exigencia de coimas para aprobar los proyectos urbanísticos.

Justamente, el constructor salpicó al hoy candidato a la Gobernación de Norte de Santander, Diego González.

“Estoy cansado de que, en Los Patios, cogieron las oficinas de contratación como un botín para enriquecerse los alcaldes y los funcionarios, sí, pero en esta administración de José Miguel Bonilla todo traspasó cualquier curva de proyección de corrupción”, sostuvo Quintero al medio independiente, RDI Noticias.

De igual manera, aseguró que no tenía ningún interés político en apoyar a alguno o salpicar al otro, ya que su sector es el de la construcción de viviendas, pero que hace pública la denuncia porque “la situación es recurrente”.

“No tengo ningún interés político, yo llevo 40 años haciendo vivienda en Los Patios, pero me canse (…) En todas las administraciones pasa, yo no sé si Diego González era el funcionario, pero en todas las administraciones eso es caótico, esa situación es recurrente”, añadió.

Por otro lado, se refiere al actual candidato a la Gobernación de Norte de Santander, Diego González y exalcalde del municipio, al indicar que este habría influido en la elección del actual al mandatario local que tiene las mismas prácticas.

“Él (Diego González) influyó para que nombraran a estos, todo el mundo dice que son los mismos, él es el que ha coordinado todas estas vagabunderías, yo creo que Diego González tiene que estar enterado”, afirmó el empresario.

Por último, aseguró que adelantará las denuncias ante la Procuraduría General de la Nación, sobre las presuntas irregularidades en contratación y exigencias de dinero a cambio de licencias para proyectos denunciadas por el constructor.

“Estos aquí son proyectos que se montan apartamento, que piden plata, que piden y esa situación lo lleva a uno a un desespero, hay un peaje permanente que si no se paga los proyectos no salen. No le expiden a uno una licencia porque no sube al tercer piso a negociar y yo en ese plancito no le juego más, muchas licencias han salido así en Los Patios”, concluyó