Reconocido periodista dijo que Crepes & Waffles es “maluco” y lo bombardearon con críticas

Uno de los restaurantes donde las personas más asisten es Crepes & Waffles, un negocio en donde solo trabajan mujeres y en donde ofrecen variedad de platos, bebidas y postres. Es tanta la acogida que tiene en el público que por lo general siempre las personas están haciendo fila para poder ingresar a los restaurantes.

Sin embargo, no todos están contestos con las cosas que ofrece el reconocido restaurante. Un periodista criticó las largas filas que se ven día a día en el lugar y calificó de “maluca” la comida que preparan en Crepes & Waffles.

“Hacer filas largas y duraderas solo por comer la comida más desabrida y maluca de todas”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por supuesto, este comentario generó indignación en los internautas y le llovieron las críticas.

“Amigo en Criterion no tienes que hacer filas, te invito, si es que puedes pagartelo!”; “Empresa que apoya madres cabeza de familia, ellas Si trabajan. no como muchos holgazanes que se levantan 11 am y solo esperan subsidios”; “Ese lugar vende una comida bastante buena y a precios muy decentes”; “Maluca vos ome, crepes, Dios y patria”; “tampoco hago fila para comer, pero esa comida de allá es muy rica, tampoco hay que hablar por hablar”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron al periodista.

