Reducción del precio del SOAT no es inmediata para todos los vehículos: minTransporte

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, indicó que al menos 15 millones de vehículos del parque automotor a nivel nacional serán beneficiados con el decreto que establece una reducción de al menos el 50 % del precio del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), que se aplicará a varias categorías de vehículos.

En diálogo con RCN Radio, el funcionario aclaró que el decreto no entra en funcionamiento de manera inmediata, ya que los vehículos que tengan vigente el Soat esperar al vencimiento del seguro para acceder al beneficio.

"Esto no es una cosa que sea inmediata, porque quienes tienen el Soat vigente hasta que no se les vence y no saquen un nuevo Soat no van a tener derecho a la reducción. Vamos a tener una gran cantidad de vehículos del parque automotor que no tienen Soat o no lo tenían al día, que son los primeros beneficiarios de esta medida", aseguró.

Aseguró que entre ocho y nueve millones de motocicletas de bajo cilindraje serán beneficiadas con la reducción del precio del Soat, mientras mencionó que el Gobierno espera que haya un aumento de seguros expedidos en los próximos días.

El ministro Guillermo Reyes indicó que "en la página www.superfinanciera.gov.co está el simulador. Allí están las medidas, allí está la tabla que permite al ciudadano saber si aplica al beneficio y cuál va a ser la nueva tarifa del SOAT".