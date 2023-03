La ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, anunció en el Foro de la Reforma a la Salud de la ANDI que si no se mantienen las banderas rojas o las bases de la reforma a la salud presentada por el en el Gobierno nacional, está iniciativa sería retirada del Congreso de la República.

La funcionaria señaló que esta decisión se tomará al considerar que no tendría sentido la reforma del Gobierno porque no se aceptarán los cambios en el sistema de salud en Colombia.

“La decisión final la tiene el Congreso de la República, nosotros somos conscientes que ningún proyecto sale como entró, pero nosotros no queremos que nada cambie para cambié”, indicó.

Puede leer: Dos sujetos asesinaron y metieron el cuerpo de un hombre en un armario abandonado en Cali

Subrayó que no entiende cómo se han presentado diferencias reformas de un sistema de salud del que decían que estaba perfecto.

“A mi me llama la atención de todo este proceso que había sectores políticos en el país que decían que estábamos en em mejor sistema de salud del mundo sin embargo presentaron proyectos de reforma”, señaló.

Corcho enfatizó que la reforma a la salud del Gobierno tiene unas esencias que esperan sean respetadas.

“En ese sentido sí hay unas esencias que el presidente ha pedido o sino el proyecto de ley no tiene sentido y sería retirado por parte del Gobierno, porque si finalmente no es para hacer un cambio no tiene sentido un esfuerzo desde el punto de vista del Gobierno y el legislativo”, apuntó.

También lea: Paro minero: Cerca que 20.000 niños se ha visto afectados

La ministra recalcó que es importante que los colombianos entiendan la importancia del cambio.

“Quiero hacer un llamado a que nos dispongamos al cambio, no son las mismas épocas del año 90, ha pasado una pandemia, el mundo mismo y la economía está teniendo otro tipo de discusiones”, puntualizó.

La minSalud además ratificó que no se permitirá la creación de nuevas EPS en Colombia, que las que quedan eliminadas quedarán así y las que continúan en el proceso de transición tendrán que garantizar la atención de los colombianos.