Reforma a la salud: MinSalud asegura que cambios en el proyecto han tenido el beneplácito de Petro

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, en el marco del debate de la reforma a la salud, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, hizo una férrea defensa del proyecto.

El funcionario señaló que este proyecto no es como inicialmente se presentó sino que ha tenido muchos cambios. “Lo que comenzó como un proyecto de ley, de una reforma ya no es, esto ha cambiado sustancialmente, con el beneplácito del presidente de la República, con la posibilidad de haber dialogado con los partidos políticos, los trabajadores, con las entidades científicas, los pacientes, aceptando todo lo que es importante”, indicó.

Sostuvo que no es cierto que el sistema se va a estatizar. “Aquí se está buscando el término medio, nadie puede decir que aquí se esté estatizando, aquí no hay ningún modelo, ni de Cuba ni de ningún país, con todo el respeto que se merece mi amigo Álvaro Uribe Vélez, y digo amigo porque si me lo encuentro le doy la mano y lo saludo, porque lo conozco hace mucho tiempo, porque aquí no estamos trayendo ningún modelo”, explicó.

De otro lado, el ministro retó a los congresistas para que lo inviten a un debate para analizar el papel del Gobierno en la pasada pandemia de la covid-19.

“Ojalá ustedes me citen aquí a un debate, y miremos lo que sucedió en la pandemia y lo que sucedió con las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), una vez pase esto, los invito para que lo hagamos, y yo les presento lo que ustedes soliciten”, indicó.

A su vez, el ministro les pidió a los legisladores no eliminar el artículo 82, donde se estipula el giro de los recursos a las regiones.