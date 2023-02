Reforma a la salud: se acabarían los regímenes contributivo y subsidiado 

El director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix León Martínez, afirmó que con la nueva reforma a la salud que este lunes será radicada por el Gobierno ante el Congreso de la República, se eliminará el concepto del régimen subsidiado y contributivo.

El funcionario indicó que en la evaluación que realizó la ministra de salud, esta era una condición exigida en las EPS e instituciones de salud para la atención de los usuarios, por lo que se borrará del sistema.

“Pero es claro decir que el que no tiene, no tiene que pagar nada y se acabaría la división entre el contributivo que tiene que pagar y el subsidiado que no tiene que pagar”, indicó.

Recalcó que en la nueva reforma a la salud el principio fundamental será la atención de las personas, independientemente de su efecto social o económico.

“El principio es que todos pagan si tienen y si no tienen, van a tener garantizado el servicio de salud”, dijo.

Aclaró además que en el marco de este proceso tampoco se tendrá en cuenta el estado actual de las personas que trabajan y que cotizan en el sistema de salud, con los que pagaron o están en deuda.

“Es muy importante que este servicio de salud no se va a condicionar en el tema de que si estás atrasado en el pago o si no has pagado, por lo que no se va a dejar de atender a las personas que están en la puerta del hospital”, manifestó.

El director de la Adres fue enfático en señalar que las EPS van a continuar funcionando pero como redes prestadoras de servicios de salud, sin ser más intermediarias.

“Las EPS van a seguir funcionando por un buen rato, las vamos a territorializar, para que empiecen a funcionar territorialmente y no estén dispersas a nivel nacional, por lo que estarán concentradas en regiones, como por ejemplo, Sura en Antioquia, Sanitas en Bogotá con aquellas EPS que tienen una capacidad operativa”, explicó.

Dijo que las EPS que están en malas condiciones estarán condenadas a desaparecer y ahí es donde jugará un papel importante la Nueva EPS. “En este momento es cuando entra la Nueva EPS para hacer un puente en el nuevo sistema”, dijo.

Recalcó que los dineros grandes relacionados con el aseguramiento serían manejados por los fondos regionales con las juntas administradoras tripartitas.

“Hay otros dineros que sí tienen que manejar el departamento como los que ya tienen y que son recursos propios por la constitución, que los tienen que utilizar para desarrollar los hospitales públicos y mejorar las condiciones de servicios, como los sistemas de referencia de pacientes, pero los recursos grandes de almacenamientos son los que tendrán que manejan los fondos regionales y los recursos de la bolsa grande de atención primaria irían por presupuesto directamente a los centros de atención”, señaló.

Anunció que en la reforma de salud se plantea la creación de siete fondos regionales, un número que podría variar de acuerdo a los debates en el Congreso de la República.

“Se tendría una junta directiva, con tres representantes de los empresarios, de los trabajadores, un vocero del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud y un delegado de los gobernadores y alcaldes de distrito de la región”, apuntó.

Martínez señaló que el papel de la Nueva EPS será muy importante, al ser una entidad que pertenece también al estado colombiano.

“La Nueva EPS es una entidad grande que tiene un capital del gobierno, por lo que se piensa que esa debe ser la institución que facilite la transición, que reciba los afiliados que no quiera recibir ninguna EPS de las que están viniendo a pique porque no se puede dejar a ninguna persona sin protección”, manifestó.

En lo relacionado con las proyecciones de la reforma, afirmó que no se plantea un esfuerzo fiscal del Estado extraordinario, sino que hace parte de los recursos y las fuentes existentes en el sistema.

“Solo se hace énfasis en los recursos existentes actualmente en el sistema y en los recursos de la atención primaria, se hace un énfasis en el costo de la parte laboral de los trabajadores de la salud, algo que se tiene que hacer”, manifestó.