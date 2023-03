Reforma al Código Electoral: se salva propuesta de voto electrónico mixto

La Comisión Primera del Senado avanza en el estudio y votación en primer debate del proyecto de ley que reforma el Código Electoral, en medio de la discusión de algunas propuestas que han causado polémica.

Durante el debate, algunas proposiciones con las cuales se buscaba hundir la implementación del voto electrónico mixto en Colombia, no tuvieron la mayoría necesaria.

El senador Carlos Motoa, ponente de la iniciativa, dijo que los congresistas deberían perderle el miedo a la posibilidad de implementar esta modalidad tecnológica en las elecciones.

“Se negaron algunos artículos que pretendían crear unos delegados regionales, se anticipó el voto electrónico sobre si es conveniente en el país o no. Existe una ley desde 2004 que obliga a la autoridad electoral a considerar la votación mediante el sistema electrónico”, indicó.

“El voto electrónico mixto establece que el ciudadano puede marcar en una máquina su voto, lo imprime y luego deposita ese voto en la urna, el voto electrónico puro solo es digital, pero eso no significa que no pueda ser auditable esa tecnología y yo creo que hay que perder el miedo a la tecnología. No sé si algunos congresistas quieren regresarnos a la antigua Grecia”, añadió.

Motoa aseguró que el Congreso de la República no tramitará a las carreras la reforma al Código Electoral.“Esta ley estatutaria no va a ser pupitreada, va a tomarse el tiempo suficiente, la discusión será tranquila, reposada, para escuchar las diferentes posiciones al interior de la Comisión Primera”, manifestó.

De igual forma, explicó que algunos artículos que proponían la creación de nuevos cargos para designar delegados de la Registraduría en todos los departamentos del país, no logró las mayorías para ser aprobado o negado por la Comisión Primera.