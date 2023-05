Reforma laboral: nuevo choque entre Petro y la Andi

Colombia no puede darse el lujo de adelantar una reforma laboral, que no sólo no crea empleo, sino que lo destruye

Si vamos a dar el paso de hacer una reforma en este frente lo mínimo es que:

1. Cree empleo

2. Reduzca informalidad

3. Genere más actividad económica https://t.co/DZbVThBu0p