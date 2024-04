Avanza en la plenaria del Senado de la República la aprobación en segundo debate de la reforma pensional, luego de que el Gobierno lograra un acuerdo con la mayoría de los integrantes de partidos como el Liberal y el de la U.

Recientemente se aprobó un artículo que le entrega al Banco de la República el control de los ahorros pensionales de los colombianos que hoy están en los fondos privados.

Dicha propuesta obtuvo el aval del Gobierno y fue respaldada por la mayoría de los congresistas que consideró que el Emisor es la entidad que más confianza les da para manejar el dinero de los ciudadanos que hoy asciende a más de 400 billones de pesos.

El manejo de estos recursos se dará a través de un fondo especial que estará adscrito al Banco de la República. La senadora Norma Hurtado explicó cómo funcionará esta nueva instancia y como será conformada.

Según Hurtado, el fondo estará integrado, por del Gobierno, por “el ministro de Hacienda o su delegado, el ministro de Trabajo o su delegado y por el director de Planeación Nacional o su delegado” y contará con la presencia de cuatro expertos economistas en temas de inversión y manejo de recursos.

“Serán cuatro expertos en materia de mercado de capitales, en todo lo que tiene que ver con administración de fondos y esos cuatro expertos serán elegidos por la junta directiva del Banco de la República y la secretaría técnica ya no la hará Colpensiones, sino que la hará el mismo Banco”, añadió.

Dichos cuatro profesionales serán elegidos por los codirectores del Emisor por un periodo de cinco años, lo que garantiza que podrán participar en distintos gobiernos.

“Se estableció un periodo fijo de cinco años y esperamos que una vez reglamentado este artículo, queden traslapados los periodos para que puedan estar en este Gobierno y terminar su periodo en la administración siguiente”, dijo.

Sin embargo, algunos sectores de la oposición consideran que es inconveniente que esta entidad maneje la plata. El senador Carlos Fernando Motoa dijo entregar el manejo del Fondo del Ahorro del Pilar Contributivo al Banco de la República, es tan equivocado como dárselo a Colpensiones.

“Entregarle esa nueva función al Banco de la República lo desnaturaliza, el argumento no puede ser que el Banco ya administra otros fondos y eso no significa que sea el deber ser. El Banco de la República fue creado para ser el Banco Central y para tener unas competencias definidas y asignarle a esa entidad la administración del fondo del ahorro del Pilar Contributivo, me parece que no es lo adecuado”, sostuvo.

Motoa considera que esto pondría en riesgo el manejo de los fondos que el Banco de la República ya tiene a su cargo, porque se rebasaría su capacidad técnica y operativa.

Hasta el momento se han aprobado 72 de los 95 artículos de la reforma pensional y la plenaria del Senado continuará este martes discutiendo el proyecto.