Refuerzan personal médico para la atención de coronavirus en el país

Ante el riesgo que el personal médico resulte contagiado por coronavirus, al ser ellos los que directamente atiende a los pacientes con la enfermedad, el Ministerio de Salud tiene previsto incluir un nuevo grupo de profesionales para garantizar la atención en los diferentes centros hospitalarios del país.

Se trata de las especialistas que adelantan el servicio social obligatorio en el sector de la salud, quien serían los que entrarían a trabajar como residentes.

“Estamos hablando de los médicos y enfermeras que están haciendo una especialidad. Ellos serían una segunda línea para la atención en caso en que se requiera y tengamos un elevado número de médicos contagiados”, reveló Fernando Ruiz, ministro de Salud.

Lea además: Proponemos estratificar la toma de muestras de coronavirus: Brigitte Baptiste

El funcionario desatacó que, “así como sucede en otros países, Colombia tendrá un número muy importante de trabajadores de la salud que van a adquirir la enfermedad y deberán hacer su cuarentena, eso los saca de los ámbitos de los servicios”.

“Ante esta situación, es donde se tiene que contar con estrategias de remplazo y es por eso que se debe tener mayor disponibilidad de talento humano”, subrayó.

A su vez, el ministro llamó la atención a proteger al personal médico y asistencial y a no estigmatizarlos por trabajar en el sector de la salud.

“Afrontar esta epidemia requiere de compromiso por parte de la población, así como de una primera línea conformada por el talento humano en salud, quienes todos los días arriesgan su vida para proteger la de los ciudadanos, un punto de partida para entender el llamado que hacen a la no estigmatización”, indicó.

Dijo que ellos merecen respeto pero sobretodo consideración y una profunda admiración teniendo en cuenta el riesgo que representa su profesión.

“Los profesionales de la salud conforman la fuerza principal que tenemos para poder abordar esta epidemia; como primera consideración debemos tener el respaldo a la comunidad, ellos están arriesgando su vida y son los que tienen mayor probabilidad de contagio en un hospital por atenderme a mí y atender a mi familia”, explicó el ministro.

Lea más: Ordenan cierre parcial de 'centros de vida' para adultos mayores por el coronavirus

A su vez, invitó a todos a tener la capacidad de entender eso, a tratarlos bien en los edificios y unidades residenciales en las que viven.

“En los barrios se debe respetar al personal de salud, no porque se lleve una bata significa que una persona es una fuente de contagio; debemos entender que si la comunidad no tiene la capacidad de aceptar, entender y proteger a sus profesionales de salud, cuando estemos en situaciones complejas no vamos a tener quien nos atienda; entonces hago un llamado que nos piden los trabajadores de la salud: como sociedad tenemos que entenderlos y respaldarlos”, puntualizó.