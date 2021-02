"Regaremos ceniza en la cabeza para evitar contagios": Monseñor Álvarez

El secretario de la Conferencia Episcopal no descartó llevar la ceniza y la catequesis a los hogares que no pueden acudir al templo, para que no se priven de esta celebración.

“Se ha pensado en algunas catequesis para las familias y se han propuesto diversas formas para que los feligreses puedan hacer parte de la celebración”, dijo.

En ese sentido, el religioso reiteró la importancia de no sobrepasar el aforo máximo del 30% en los templos para evitar aglomeraciones.

“La recomendación que tenemos desde la Conferencia Episcopal es mantener las medidas de bioseguridad y aunque estemos preparados, es necesario esperar porque no se pueden permitir las aglomeraciones. En los templos sí tenemos el plan de contingencia para cumplir con los aforos y permitir que todos participen en varias celebraciones”.

Frente al proceso de vacunación para sacerdotes, monseñor Álvarez dijo que “los directivos y pastores de la Iglesia recibiremos la vacunación como todos en cada una de las fases. Sin embargo, hay mucho personal de la iglesia vinculada en la primera línea, ya que atienden enfermos, asilos y hospitales”.

Finalmente, señaló que este miércoles de ceniza también se podrá vivir de forma virtual y que "para este fin, las diócesis han enviado algunas directrices y elementos de ayuda que le pueden servir a los fieles”.