1.157 personas han sido sancionadas en Soacha por no respetar la cuarentena

El alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, destacó que aunque la mayoría de los ciudadanos han cumplido las medidas preventivas por la contingencia para prevenir la propagación del coronavirus , los operativos se harán con mayor rigurosidad por parte de la Secretaría de Gobierno y la Fuerza Pública para persuadir a los infractores.

"Gracias a todos los que se han acogido a las medidas de 'Pico y Cédula y Pico y Género'. Gracias a ustedes hoy el contagio en nuestra ciudad es menor. Recuerden que los horarios de estás medidas son de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. hombres y de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. las mujeres", señaló el alcalde.

Además desde el viernes 17 de abril, a partir de las 4:00 p.m., hasta el día lunes 21 de abril a las 4:00 a.m., habrá toque de queda general en todo el municipio, con excepción de las droguerías que podrán seguir funcionando.

Por su parte, la Policía de Soacha, comandada por el coronel Édgar Correa, hizo un llamado a los ciudadabos para que cumplan la cuarentena en sus hogares y pide a los soachunos acudir a la cultura ciudadana sin esperar que los uniformados estén "detrás de ellos".

Las autoridades recordaron que los ciudadanos que no cumplan la cuarentena establecida se exponen a una multa de 936.000 pesos y una pena de hasta ocho años de cárcel.