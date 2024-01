A alcalde en Tolima no le entregaron llaves de Alcaldía: inició su gobierno en estación de policía

Un hecho inusual se registró en el cambio de gobierno en el municipio de El Espinal, en el departamento del Tolima.



El alcalde Wilson Gutiérrez Montaña, quien inició sus funciones ayer primero de enero, denunció que hasta el momento ha ejercido su mandato desde el comando de la Policía Nacional, ya que, afirma, su homólogo saliente se negó a entregar el Palacio Municipal.

“Despachando desde la oficina del comandante del distrito de Policía de mi municipio y es porque sencillamente la administración saliente me negó la posibilidad de hoy estar en el despacho que me correspondía desde las cero horas del 2024”, dijo públicamente.



Explicó que, al culminar el proceso empalme, el exalcalde Juan Carlos Tamayo le notificó por medio de un documento que hasta el martes 2 de enero se le permitiría el ingreso a las instalaciones de la Alcaldía. El argumento sería que la entrega debe realizarse hasta que se posesione completamente su gobierno.



“Cuando finalizamos el empalme oficialmente con la administración saliente, el pasado 29 de diciembre, obviamente la preocupación era que necesitábamos las instalaciones físicas de la Alcaldía. Recibimos una carta firmada por el alcalde saliente en la que me decía que me entregaría la instalaciones físicas de la administración a partir del 2 de enero”, agregó Gutiérrez Montaña.



Mencionó que de manera infortunada “esto ha llevado a que yo como alcalde del municipio de El Espinal esté despachando desde la estación de Policía, desde el distrito de Policía de nuestra ciudad”.

Hasta el momento es incierto el momento en el que se realizará la entrega de las instalaciones para que inicie formalmente el nuevo gobierno en la segunda ciudad del Tolima.