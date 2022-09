Abuelo que habría abusado a sus nietas quedaría en libertad por vencimiento de términos 

RCN Mundo conoció que un adulto mayor, que está siendo investigado por los abusos sexuales que habría cometido contra sus nietas menores de edad, quedaría en libertad por vencimiento de términos, luego que la Fiscalía General de la Nación no hubiese avanzado en el desarrollo de las diligencias propias del proceso.

María Cristina Molano, mamá de las menores que fueron víctimas de los vejámenes del abuelo paterno identificado como Fabio Enrique Arriero Gamboa, denunció que, "debido a la negligencia de la Fiscalía General en desarrollar los trámites del proceso", ese hombre obtendría la libertad por vencimiento de términos, en una audiencia que se realizará este jueves 22 de septiembre, en el municipio de Funza (Cundinamarca), donde se lleva el proceso.

Según explicó el abogado asignado por la Defensoría del Pueblo, tampoco le habría brindado la asesoría pertinente ni tampoco habría interpuesto los recursos que establece la ley para demostrar la responsabilidad Fabio Enrique Arriero Gamboa en los ultrajes sexuales que sufrieron sus hijas.

Los hechos ocurrieron en 2021, cuando las menores tenían 7 y 3 años, respectivamente, en Bogotá y en el municipio de Mosquera (Cundinamarca).

Fabio Enrique Arriero Gamboa es el abuelastro de la hija mayor y el abuelo de la menor. Según explicó Molano, ese sujeto habría aprovechado su cercanía y confianza para agredir a sus pequeñas.

El proceso por el que el adulto mayor obtendría la libertad es el que se le adelanta por los ataques que habría perpetrado contra la menor que actualmente tiene ocho años.

Uno de los argumentos con los que la defensa del procesado pidió el beneficio, es que se vencieron los plazos que establece la ley para que la Fiscalía General hubiese efectuado la acusación formal.

"En este proceso la Fiscalía General de la Nación a través de la Fiscalía seccional de Funza, que es donde se ha llevado este proceso ha dejado vencer los términos, junto con mi abogado otorgado por la Defensoría del Pueblo, a quien no lo conozco, hemos tenido contacto porque yo lo he llamado, pienso que él también dejo vencer los términos, no le dieron la importancia a este caso para que no se diera este vencimiento de términos en contra del procesado quién es abuelastro de mi hija mayor y abuelo de mi hija menor el señor Fabio Enrique Arriero Gamboa", dijo.

Molano dijo que teme que el procesado que cuenta también con la nacionalidad venezolana, al recuperar la libertad se escapé al vecino país y no se haga justicia.

"Mi preocupación de que el señor quede libre es porque el cuenta con nacionalidad venezolana y que este en libertad no le garantiza a mis hijas y a mí, que él se va a presentar o va a enfrentar este proceso", afirmó.

Contra Fabio Enrique Arriero Gamboa se adelanta el proceso por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo.

También se conoció que después de un año de haberse denunciado los hechos, todavía no se ha realizado la audiencia de imputación de cargos por los hechos que se habrían presentado contra la menor que para entonces tenía tres años y ahora cuatro.

"Pido justicia para mis hijas, en el caso de mi hija mayor se dejaron vencer los términos y esta persona puede quedar libre; en el proceso que se lleva por mi hija menor al señor no se le han imputado cargos".