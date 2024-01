Accidente de tránsito deja dos personas muertas y siete heridas en el Huila

Las autoridades de tránsito confirmaron que dos personas murieron y siete más resultaron heridas, tras el accidente de tránsito de un vehículo de servicio público en la vía que de Neiva conduce a Garzón, jurisdicción del municipio de Gigante.

De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor del vehículo al parecer perdió el control y chocó contra un árbol.

La capitán Juanita del Pilar Padilla, comandante (e) de la Seccional de Transito del Huila, indicó que “se presenta siniestro vial tipo choque con objeto fijo árbol en la vía Garzón - Neiva, km 24+600 metros, sentido norte- sur, zona rural, sector La Pampa jurisdicción del municipio de Gigante”.

La oficial señaló que el conductor del vehículo identificado como Jhon Estivan Vargas Pastrana, falleció en el lugar de los hechos, debido a la gravedad de las lesiones presentadas por un trauma tórax cerrado y múltiples fracturas tras el accidente.

La otra víctima mortal del accidente fue identificada como Jesús María Córdoba Cuellar, quien también presentaba varias lesiones y fracturas y murió en un centro asistencial de la región.

Por su parte, los heridos son Gloria Fany Asencio Vargas, María Mercedid Hurtado Mora, Wilfran Santiago Bernal Lugo, Dilan Alexander Castillo Cano, Valentina Rubio Cadena, Sebastián Rodríguez Triana y Ana Delia Asencio Delgadillo, remitidos a diferentes hospitales donde son atendidos.

Por su parte, la Policía de Tránsito adelanta operativos para garantizar el plan retorno en la ruta 45, e hizo un nuevo llamado a los conductores, empresas de transporte público y pasajeros, a estar atentos y tomar medidas preventivas que permitan evitar accidentes de tránsito.

En ese sentido, las autoridades recomendaron a los conductores descansar adecuadamente antes de iniciar un viaje, verificar el estado técnico y mecánico del vehículo, conducir con precaución y a la defensiva, respetar y acatar las normas y señales de tránsito, no conducir bajo el efecto de bebidas embriagantes o alucinógenos, no adelantar en sitios prohibidos o doble línea, realizar pausas activas para evitar micro sueño y no utilizar o manipular dispositivos móviles mientras se conduce.